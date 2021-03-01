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В Ростове-на-Дону водитель врезался в две машины в попытке уйти от погони
В Ростове-на-Дону водитель врезался в две машины в попытке уйти от погони
Автомобиль Infiniti столкнулся с двумя автомобилями и врезался в забор частного дома, пытаясь скрыться от полиции в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:11
2021-03-01T15:11
россия
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Автомобиль Infiniti столкнулся с двумя автомобилями и врезался в забор частного дома, пытаясь скрыться от полиции в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.По его словам, в воскресенье на проспекте Стачки полицейские попытались остановить Infiniti для проверки документов. Водитель на это не отреагировал, и инспекторы ДПС организовали преследование."В районе дома №51 по улице Еременко нарушитель не справился с управлением и столкнулся с Hyundai и Renault Megane, после чего от удара наехал на забор частного дома", - сказал представитель ведомства. Один из автомобилей перевернулся на крышу. При этом в ДТП никто не пострадал.Полицейские задержали водителя иномарки. Нарушителем оказался 34-летний житель Ростовской области, который неоднократно превышал установленный скоростной режим.В отношении мужчины составлены административные материалы по статьям "Невыполнение требования об остановке транспортного средства" и "Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования" КоАП.
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россия, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону водитель врезался в две машины в попытке уйти от погони

15:11 01.03.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции на дороге
Автомобиль полиции на дороге - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 мар – РИА Новости. Автомобиль Infiniti столкнулся с двумя автомобилями и врезался в забор частного дома, пытаясь скрыться от полиции в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель управления ГИБДД России по Ростовской области.
По его словам, в воскресенье на проспекте Стачки полицейские попытались остановить Infiniti для проверки документов. Водитель на это не отреагировал, и инспекторы ДПС организовали преследование.
"В районе дома №51 по улице Еременко нарушитель не справился с управлением и столкнулся с Hyundai и Renault Megane, после чего от удара наехал на забор частного дома", - сказал представитель ведомства. Один из автомобилей перевернулся на крышу. При этом в ДТП никто не пострадал.
Полицейские задержали водителя иномарки. Нарушителем оказался 34-летний житель Ростовской области, который неоднократно превышал установленный скоростной режим.
В отношении мужчины составлены административные материалы по статьям "Невыполнение требования об остановке транспортного средства" и "Невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования" КоАП.
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