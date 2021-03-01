https://ria.ru/20210301/pogoda-1599396700.html

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Облачная погода с небольшими осадками и плюсовой температурой днем ожидается в Москве в первой половине недели, пятница окажется наиболее снежный днем,... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:13

2021-03-01T11:13

2021-03-01T11:13

татьяна позднякова

москва

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Облачная погода с небольшими осадками и плюсовой температурой днем ожидается в Москве в первой половине недели, пятница окажется наиболее снежный днем, температура опустится до минус 4 днем и до минус 8 ночью, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова."Сегодня Москва окажется в тыловой части циклона, существенных осадков не ожидается, атмосферное давление довольно высокое. Температура в столице окажется на уровне плюс 1-3, по области от минус 2 до плюс 3. Во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки, атмосферное давление немного понизится. Температура в течение суток составит плюс 1-3, по области от минус 2 до плюс 3. Это значит, что завтра к вечеру температура будет понижаться и максимум придется на утренние часы", - рассказала Позднякова.По ее словам, в среду ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие осадки. Ночью температура в Москве понизится до минус 5, днем около 0, усилится северо-западный ветер, местами порывы могут достигать 12 метров в секунду, что сделает погоду менее комфортной."В четверг ночью небольшой снег, днем местами небольшие осадки. Температура в ночные часы ожидается от 0 до минус 5, днем минус 2 плюс 3. В пятницу начнет подмораживать, атмосферное давление будет постепенно расти. Погода облачная, днем местами снег. Ночью в столице минус 3-5, по области до минус 8, в дневные часы минус 2-4, по области до минус 6, сохранится плотный северный ветер". - рассказала специалист.Синоптик добавила, что 5 марта окажется наиболее снежным днем на этой неделе, возможен небольшой прирост снега. В субботу в столице местами небольшой снег, атмосферное давление продолжит повышаться, в облаках начнут появляться просветы, за счет этого ночная температура окажется более низкой - минус 5-10, днем минус 2-7, сохранится северный ветер.Позднякова добавила, что 5 и 6 марта за счет понижения температуры лужи будут подмерзать за счет чего дороги будут скользкие.

https://ria.ru/20210301/pogoda-1599361970.html

https://ria.ru/20210227/teplo-1599190746.html

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татьяна позднякова, москва, общество