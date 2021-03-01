https://ria.ru/20210301/pogoda-1599363196.html
Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в европейской части России
Вильфанд спрогнозировал аномальное тепло в европейской части России
Аномальное тепло сохранится на европейской территории России, температура даже повысится еще в течение рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T00:39
2021-03-01T00:39
2021-03-01T00:39
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Аномальное тепло сохранится на европейской территории России, температура даже повысится еще в течение рабочей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что средняя температура в предстоящие пять дней на европейской территории будет выше нормы на 2-5 градусов. В Поволжье, на Урале, Западной Сибири около нормы, на юге Новосибирской области, Алтайском крае - на 4-6 градусов выше нормы, а в Красноярском крае и на западе Якутии - на 8-12 градусов ниже нормы.“Для сравнения, в районе Туры (Красноярский край) температуры от -40 до -47 градусов”, - уточнил Вильфанд.
https://ria.ru/20210301/pogoda-1599361970.html
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