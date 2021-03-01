https://ria.ru/20210301/pensiya-1599401494.html
Профсоюзы согласовали проект о досрочном выходе на пенсию
Профсоюзы согласовали проект о досрочном выходе на пенсию
Профсоюзы согласовали проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного профобразования, если за сотрудником... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:47
2021-03-01T11:47
2021-03-01T21:36
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Профсоюзы согласовали проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного профобразования, если за сотрудником сохранялось место и зарплата, следует из письма заместителя координатора профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии Нины Кузьминой.Ранее сообщалось, что Минтруд РФ направил в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников. Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование."Сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющая общероссийские объединения профсоюзов, согласовывает проект постановления правительства "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года №665", разработанный в целях урегулирования вопроса включения в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости периодов профессионального обучения и дополнительного профессионального образования", - говорится в письме.
https://radiosputnik.ria.ru/20210228/pensii-1599300797.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Профсоюзы согласовали проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного профобразования, если за сотрудником сохранялось место и зарплата, следует из письма заместителя координатора профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии Нины Кузьминой.
Ранее сообщалось, что Минтруд РФ направил в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников. Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.
"Сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющая общероссийские объединения профсоюзов, согласовывает проект постановления правительства "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации
от 16 июля 2014 года №665", разработанный в целях урегулирования вопроса включения в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости периодов профессионального обучения и дополнительного профессионального образования", - говорится в письме.