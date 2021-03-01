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Профсоюзы согласовали проект о досрочном выходе на пенсию
Профсоюзы согласовали проект о досрочном выходе на пенсию
Профсоюзы согласовали проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного профобразования, если за сотрудником... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:47
2021-03-01T21:36
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Профсоюзы согласовали проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного профобразования, если за сотрудником сохранялось место и зарплата, следует из письма заместителя координатора профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии Нины Кузьминой.Ранее сообщалось, что Минтруд РФ направил в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников. Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование."Сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющая общероссийские объединения профсоюзов, согласовывает проект постановления правительства "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года №665", разработанный в целях урегулирования вопроса включения в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости периодов профессионального обучения и дополнительного профессионального образования", - говорится в письме.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Профсоюзы согласовали проект о досрочном выходе на пенсию

11:47 01.03.2021 (обновлено: 21:36 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВыдача пенсии
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Профсоюзы согласовали проект о включении в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профобучения и дополнительного профобразования, если за сотрудником сохранялось место и зарплата, следует из письма заместителя координатора профсоюзной стороны Российской трехсторонней комиссии Нины Кузьминой.
Ранее сообщалось, что Минтруд РФ направил в правительство проект о досрочной пенсии для ряда работников. Проектом предусмотрено включение в стаж, дающий право на досрочную пенсию, периодов профессионального обучения и дополнительного профобразования работников, в том числе нахождения на курсах повышения квалификации, во время которых за сотрудниками сохраняются их рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляют за них взносы на обязательное пенсионное страхование.
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"Сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, представляющая общероссийские объединения профсоюзов, согласовывает проект постановления правительства "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года №665", разработанный в целях урегулирования вопроса включения в стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости периодов профессионального обучения и дополнительного профессионального образования", - говорится в письме.
 
РоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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