https://ria.ru/20210301/otstavka-1599399531.html

Пашинян направил повторное предложение об отставке главы Генштаба Армении

Пашинян направил повторное предложение об отставке главы Генштаба Армении

Администрация президента Армении Армена Саркисяна получила повторное предложение премьера Никола Пашиняна об отставке главы генштаба Оника Гаспаряна, сообщила в РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:39

2021-03-01T11:39

2021-03-01T12:06

армен саркисян

ереван

никол пашинян

армения

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ЕРЕВАН, 1 мар – РИА Новости. Администрация президента Армении Армена Саркисяна получила повторное предложение премьера Никола Пашиняна об отставке главы генштаба Оника Гаспаряна, сообщила в понедельник пресс-служба армянского президента.В воскресенье депутат от правящей парламентской фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян заявил "о наличии оснований" для импичмента президента Саркисяна, после того, как тот не утвердил отставку начальника генштаба Гаспаряна. Ранее в администрации президента сообщили, что Саркисян вернул Пашиняну с возражениями проект указа об отставке начальника генштаба. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы генштаба."Обоснования о несогласии с возражениями президента были отправлены (премьером – ред.) в администрацию президента вечером 28 февраля и поступили в первый после него рабочий день - 1 марта. Президент республики выразит свою позицию по проекту указа в установленные законом сроки", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.В пресс-службе заявили "о недопустимых манипуляциях и несоразмерной реакции" на решение армянского президента, отказавшегося отправлять в отставку главу генштаба. "В этой связи мы еще раз подчеркиваем, что президент республики осуществляет свои функции только в рамках полномочий, определенных конституцией, принимая решения беспристрастно, руководствуясь исключительно национальными интересами. Президент республики не представляет интересы какой-либо политической силы… в этом смысле любые спекуляции недопустимы", - говорится в сообщении.В пресс-службе заявили, что президент неоднократно предлагал и подтверждает свою готовность объединить политические силы за столом переговоров для урегулирования разногласий и поиска взаимоприемлемых решений.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210228/rossiya-1599246001.html

https://ria.ru/20210225/pashinyan-1598909927.html

https://ria.ru/20210228/impichment-1599325450.html

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армен саркисян, ереван, никол пашинян, армения, в мире