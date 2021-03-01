https://ria.ru/20210301/otravlenie-1599383447.html

В Красноярске назвали возможную причину отравления более 70 школьников

В Красноярске назвали возможную причину отравления более 70 школьников

Более 70 школьников в Красноярске в возрасте от семи до 14 лет отравились, предположительно, овощными салатами, сообщило региональное управление... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T09:50

2021-03-01T09:50

2021-03-01T11:42

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

красноярский край

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 1 мар — РИА Новости. Более 70 школьников в Красноярске в возрасте от семи до 14 лет отравились, предположительно, овощными салатами, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.Заболели школьники из Советского и Октябрьского районов города. Врачи нашли у них иерсиниозную инфекцию, которая вызвала псевдотуберкулез.Специалисты ведомства провели лабораторное исследование еды, взяли смывы с оборудования, инвентаря, санитарной одежды сотрудников предприятия — поставщика питания и нашли нарушения требований санитарного законодательства."Управлением приостановлено приготовление готовых блюд из сырых овощей без термической обработки во всех школах данного организатора питания. На деятельность поставщика пищевых продуктов наложен временный запрет, материалы административного дела направлены на рассмотрение в суд", — добавили в ведомстве.Ситуацию контролирует управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

https://ria.ru/20210228/otravlenie-1599300056.html

красноярский край

красноярск

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), красноярский край, красноярск, происшествия