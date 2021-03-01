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Пожизненно осужденный житель Урала взыскал с колонии 30 тысяч рублей
Пожизненно осужденный житель Урала взыскал с колонии 30 тысяч рублей
Приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство трех девочек житель Урала Николай Чигиринских отсудил у хабаровской колонии 30 тысяч рублей в качестве... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:13
2021-03-01T14:13
2021-03-01T14:14
россия
свердловский областной суд
хабаровский край
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар – РИА Новости. Приговоренный к пожизненному лишению свободы за убийство трех девочек житель Урала Николай Чигиринских отсудил у хабаровской колонии 30 тысяч рублей в качестве компенсации за отсутствие горячей воды, сообщили РИА Новости в пресс-службе Первоуральского городского суда.По информации представителя суда, в декабре осужденный подал иск к ИК-6 ГУФСИН России по Хабаровскому краю, в котором просил признать незаконным бездействие сотрудников колонии, не реагирующих на отсутствие в его камере горячей воды, и обязать устранить нарушение."Чигиринских просил компенсацию за нарушение условий содержания в исправительном учреждении, примерно около 100 тысяч рублей просил взыскать. По решению суда взыскана сумма в размере 30 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.В январе 2010 года Чигиринских был приговорен к пожизненному лишению свободы. По данным Свердловского областного суда, в 2005, 2008 и 2009 годах он убил трех девочек возрастом от 8 до 10 лет, каждую он насиловал, душил и резал ножом. Психолого-психиатрическая экспертиза тогда показала, что у мужчины есть расстройства, но нет патологии, он ясно осознавал степень опасности своих действий.
https://ria.ru/20210223/izbienie-1598665852.html
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россия, свердловский областной суд, хабаровский край, происшествия