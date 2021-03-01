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"Ъ": в России может подорожать оливковое масло
"Ъ": в России может подорожать оливковое масло
Цены на оливковое масло могут вырасти в пределах 15 процентов, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T09:59
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россия
еврокомиссия
италия
испания
экономика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Цены на оливковое масло могут вырасти в пределах 15 процентов, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.Как уточнили в издании, возможное подорожание связано с ожиданием снижения урожая оливок в Испании — стране, на которую приходится более половины их мирового производства. В этом году на урожае негативно сказалась холодная зима и шторм "Филомена".По словам источника "Ъ", ситуация на рынке также усугубляется вероятным сокращением урожая оливок в Греции и Италии.Так, согласно данным Еврокомиссии, в январе этого года испанское оливковое масло Extra Virgin стоило 2,54 евро за один килограмм — на 21 процент выше, чем годом ранее. Цены на итальянское и греческое масло по сравнению с прошлым годом выросли на 44,4 и 17,7 процента соответственно.Эксперты считают, что рост стоимости оливкового масла не повлечет за собой значительного снижения продаж, поскольку его покупатели в России не так чувствительны к колебаниям цен.
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россия, еврокомиссия, италия, испания, экономика

"Ъ": в России может подорожать оливковое масло

09:59 01.03.2021 (обновлено: 10:54 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 1 мар РИА Новости. Цены на оливковое масло могут вырасти в пределах 15 процентов, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Как уточнили в издании, возможное подорожание связано с ожиданием снижения урожая оливок в Испании — стране, на которую приходится более половины их мирового производства. В этом году на урожае негативно сказалась холодная зима и шторм "Филомена".
По словам источника "Ъ", ситуация на рынке также усугубляется вероятным сокращением урожая оливок в Греции и Италии.
Так, согласно данным Еврокомиссии, в январе этого года испанское оливковое масло Extra Virgin стоило 2,54 евро за один килограмм — на 21 процент выше, чем годом ранее. Цены на итальянское и греческое масло по сравнению с прошлым годом выросли на 44,4 и 17,7 процента соответственно.
Эксперты считают, что рост стоимости оливкового масла не повлечет за собой значительного снижения продаж, поскольку его покупатели в России не так чувствительны к колебаниям цен.
Директор ассоциации итальянских производителей оливок Unaprol и создатель школы дегустаторов масла Никола Ди Нойя (Nicola Di Noia) - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
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