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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210301/obzhalovanie-1599449629.html
Адвокаты обжаловали продление ареста бывшего схиигумена Сергия
Адвокаты обжаловали продление ареста бывшего схиигумена Сергия
Защита бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, обжаловала решение... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:43
2021-03-01T15:43
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
бывший схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
москва
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Защита бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, обжаловала решение суда о продлении его ареста, говорится в Telegram-канале защитников Сергия."Сегодня, 1 марта 2021 года, адвокатами схиигумена Сергия Романова было обжаловано постановление Басманного суда в Мосгорсуд о продлении срока содержания отца Сергия под стражей", - отмечается в сообщении.Басманный суд Москвы в четверг продлил до 28 мая арест бывшему схиигумену Сергию.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
https://ria.ru/20210219/skhimonakh-1598252119.html
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, москва

Адвокаты обжаловали продление ареста бывшего схиигумена Сергия

15:43 01.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкЭкс-схиигумен Сергий (Николай Романов) во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения экс-схиигумену Сергию в Басманном суде Москвы
Экс-схиигумен Сергий (Николай Романов) во время рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения экс-схиигумену Сергию в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Защита бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, обжаловала решение суда о продлении его ареста, говорится в Telegram-канале защитников Сергия.
"Сегодня, 1 марта 2021 года, адвокатами схиигумена Сергия Романова было обжаловано постановление Басманного суда в Мосгорсуд о продлении срока содержания отца Сергия под стражей", - отмечается в сообщении.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 22:42Религия и мировоззрение
Суд отказал бывшему схимонаху Сергию в участии в споре за монастырь
Басманный суд Москвы в четверг продлил до 28 мая арест бывшему схиигумену Сергию.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.
Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
20 января, 19:01Религия и мировоззрение
Религиовед раскрыл подробности "признания" экс-схиигумена Сергия на Афоне
 
Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Новости - Религия и мировоззрениеМосква
 
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