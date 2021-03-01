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Адвокаты обжаловали продление ареста бывшего схиигумена Сергия
Адвокаты обжаловали продление ареста бывшего схиигумена Сергия
Защита бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, обжаловала решение... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:43
2021-03-01T15:43
2021-03-01T15:43
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
бывший схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
москва
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Защита бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, обжаловала решение суда о продлении его ареста, говорится в Telegram-канале защитников Сергия."Сегодня, 1 марта 2021 года, адвокатами схиигумена Сергия Романова было обжаловано постановление Басманного суда в Мосгорсуд о продлении срока содержания отца Сергия под стражей", - отмечается в сообщении.Басманный суд Москвы в четверг продлил до 28 мая арест бывшему схиигумену Сергию.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
https://ria.ru/20210219/skhimonakh-1598252119.html
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, москва