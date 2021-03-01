https://ria.ru/20210301/obzhalovanie-1599449629.html

Адвокаты обжаловали продление ареста бывшего схиигумена Сергия

Адвокаты обжаловали продление ареста бывшего схиигумена Сергия

Защита бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, обжаловала решение... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:43

2021-03-01T15:43

2021-03-01T15:43

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

бывший схимонах сергий (николай романов)

новости - религия и мировоззрение

москва

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 мар - РИА Новости. Защита бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), обвиняемого в склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания, обжаловала решение суда о продлении его ареста, говорится в Telegram-канале защитников Сергия."Сегодня, 1 марта 2021 года, адвокатами схиигумена Сергия Романова было обжаловано постановление Басманного суда в Мосгорсуд о продлении срока содержания отца Сергия под стражей", - отмечается в сообщении.Басманный суд Москвы в четверг продлил до 28 мая арест бывшему схиигумену Сергию.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви.Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

https://ria.ru/20210219/skhimonakh-1598252119.html

https://ria.ru/20210120/eks-skhiigumen-1593898750.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, бывший схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, москва