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Женщина, на которую упала вывеска магазина в Нижнем Новгороде, умерла
Женщина, на которую упала вывеска магазина в Нижнем Новгороде, умерла
Пожилая женщина, на которую упала вывеска магазина в Нижнем Новгороде, скончалась в больнице, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T20:03
2021-03-01T20:03
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Пожилая женщина, на которую упала вывеска магазина в Нижнем Новгороде, скончалась в больнице, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Сообщение об упавшей вывеске продуктового магазина в многоквартирном доме на улице Сергея Тюленина, 4 в Автозаводском районе поступило спасателям в понедельник в 14.15. По данным регионального управления МЧС, пострадала женщина 1934 года рождения."Женщина госпитализирована в больницу, где скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Максимальная санкция - шесть лет лишения свободы.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

Женщина, на которую упала вывеска магазина в Нижнем Новгороде, умерла

20:03 01.03.2021
 
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской областиВывеска магазина, упавшая на женщину в Нижнем Новгороде
Вывеска магазина, упавшая на женщину в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : ГУ МЧС по Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Пожилая женщина, на которую упала вывеска магазина в Нижнем Новгороде, скончалась в больнице, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Сообщение об упавшей вывеске продуктового магазина в многоквартирном доме на улице Сергея Тюленина, 4 в Автозаводском районе поступило спасателям в понедельник в 14.15. По данным регионального управления МЧС, пострадала женщина 1934 года рождения.
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"Женщина госпитализирована в больницу, где скончалась. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего)", - говорится в сообщении регионального СУСК. Максимальная санкция - шесть лет лишения свободы.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
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