https://ria.ru/20210301/obrushenie-1599486902.html
В Нижнем Новгороде на пожилую женщину обрушилась вывеска магазина
В Нижнем Новгороде на пожилую женщину обрушилась вывеска магазина
Вывеска магазина обрушилась на пожилую женщину в Нижнем Новгороде, ее госпитализировали, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T18:17
2021-03-01T18:17
2021-03-01T18:47
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599486697_0:287:960:827_1920x0_80_0_0_4ef63e8002c6cfe6fe96efbba05090de.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Вывеска магазина обрушилась на пожилую женщину в Нижнем Новгороде, ее госпитализировали, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение об обрушении вывески продуктового магазина, находящегося в многоквартирном жилом доме на улице Сергея Тюленина, 4 в Автозаводском районе, поступило в понедельник в 14.15."В результате происшествия погибших нет, пострадал один человек - женщина 1934 года рождения. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение. Причина обрушения вывески устанавливается", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия было выставлено оцепление, помощь спасателей не понадобилась.
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/krysha-1595142788.html
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599486697_0:198:960:918_1920x0_80_0_0_523734d4521f8c7925775d38d8c382bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия