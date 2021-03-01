https://ria.ru/20210301/obrushenie-1599486902.html

В Нижнем Новгороде на пожилую женщину обрушилась вывеска магазина

В Нижнем Новгороде на пожилую женщину обрушилась вывеска магазина

Вывеска магазина обрушилась на пожилую женщину в Нижнем Новгороде, ее госпитализировали, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:17

2021-03-01T18:17

2021-03-01T18:47

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 мар - РИА Новости. Вывеска магазина обрушилась на пожилую женщину в Нижнем Новгороде, ее госпитализировали, сообщает региональное управление МЧС.Сообщение об обрушении вывески продуктового магазина, находящегося в многоквартирном жилом доме на улице Сергея Тюленина, 4 в Автозаводском районе, поступило в понедельник в 14.15."В результате происшествия погибших нет, пострадал один человек - женщина 1934 года рождения. Пострадавшая доставлена в лечебное учреждение. Причина обрушения вывески устанавливается", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте происшествия было выставлено оцепление, помощь спасателей не понадобилась.

https://radiosputnik.ria.ru/20210129/krysha-1595142788.html

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия