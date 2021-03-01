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В "Единой России" спрогнозировали обновление половины партийного списка
В "Единой России" спрогнозировали обновление половины партийного списка
По итогам партийных праймериз список "Единой России" на выборы в Госдуму может обновиться наполовину, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:13
2021-03-01T16:13
2021-03-01T16:46
госдума рф
единая россия
андрей турчак
политика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. По итогам партийных праймериз список "Единой России" на выборы в Госдуму может обновиться наполовину, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Ранее стало известно, что внутрипартийное голосование пройдет по открытой модели. Это значит, что в нем смогут участвовать все желающие, проживающие на территории избирательного участка, а не только член ЕР. В большинстве регионов оно будет электронным. Праймериз "Единой России" запланированы на 24-30 мая. Выборы в Госдуму должны состояться 19 сентября.
https://ria.ru/20201223/zhirinovskiy-1590609251.html
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