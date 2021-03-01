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В "Единой России" спрогнозировали обновление половины партийного списка
В "Единой России" спрогнозировали обновление половины партийного списка
По итогам партийных праймериз список "Единой России" на выборы в Госдуму может обновиться наполовину, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:13
2021-03-01T16:46
госдума рф
единая россия
андрей турчак
политика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. По итогам партийных праймериз список "Единой России" на выборы в Госдуму может обновиться наполовину, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Ранее стало известно, что внутрипартийное голосование пройдет по открытой модели. Это значит, что в нем смогут участвовать все желающие, проживающие на территории избирательного участка, а не только член ЕР. В большинстве регионов оно будет электронным. Праймериз "Единой России" запланированы на 24-30 мая. Выборы в Госдуму должны состояться 19 сентября.
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госдума рф, единая россия, андрей турчак, политика

В "Единой России" спрогнозировали обновление половины партийного списка

16:13 01.03.2021 (обновлено: 16:46 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Григорий СысоевУчастники съезда партии "Единая Россия"
Участники съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. По итогам партийных праймериз список "Единой России" на выборы в Госдуму может обновиться наполовину, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

"Я думаю, что мы за счет этого серьезно обновимся — качественно и количественно. Мой прогноз очень высокий. По округам с высокой долей вероятности победит тот, кто сейчас является депутатом, потому что у него есть своя сетка, а по спискам, думаю, обновление будет около 50 процентов", — сказал он.

Ранее стало известно, что внутрипартийное голосование пройдет по открытой модели. Это значит, что в нем смогут участвовать все желающие, проживающие на территории избирательного участка, а не только член ЕР. В большинстве регионов оно будет электронным.
Праймериз "Единой России" запланированы на 24-30 мая. Выборы в Госдуму должны состояться 19 сентября.
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