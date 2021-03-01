https://ria.ru/20210301/obnovlenie-1599456643.html

В "Единой России" спрогнозировали обновление половины партийного списка

В "Единой России" спрогнозировали обновление половины партийного списка

По итогам партийных праймериз список "Единой России" на выборы в Госдуму может обновиться наполовину, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:13

2021-03-01T16:13

2021-03-01T16:46

госдума рф

единая россия

андрей турчак

политика

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. По итогам партийных праймериз список "Единой России" на выборы в Госдуму может обновиться наполовину, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.Ранее стало известно, что внутрипартийное голосование пройдет по открытой модели. Это значит, что в нем смогут участвовать все желающие, проживающие на территории избирательного участка, а не только член ЕР. В большинстве регионов оно будет электронным. Праймериз "Единой России" запланированы на 24-30 мая. Выборы в Госдуму должны состояться 19 сентября.

https://ria.ru/20201223/zhirinovskiy-1590609251.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, единая россия, андрей турчак, политика