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Москва впервые с 2013 года выпустит облигации
Москва впервые с 2013 года выпустит облигации
Москва готовится к выходу на рынок заимствований, первый выпуск облигаций планируется разместить уже нынешней весной, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:55
2021-03-01T09:20
облигации
владимир ефимов (политик)
москва
экономика
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МОСКВА , 1 мар - РИА Новости. Москва готовится к выходу на рынок заимствований, первый выпуск облигаций планируется разместить уже нынешней весной, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений."24 февраля правительство Москвы утвердило пакет условий эмиссии и обращения облигаций городских облигационных займов. Различные виды условий дают возможность выпустить облигации с постоянным, фиксированным, переменным купонным доходом с амортизацией и без амортизации долга со сроком обращения от одного до 30 лет. Позднее с учетом рыночной конъюнктуры будут определены вид и условия каждого выпуска. В настоящее время готовятся проекты решений об эмиссии облигаций", - подчеркнул заммэра Москвы Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.Привлеченные за счет размещения займов деньги будут направлены на финансирование важнейших городских инфраструктурных проектов, остановить которые для города было бы дороже, чем реализовать за счет заемных средств. Налоговые доходы бюджета от инфраструктурных проектов с учетом мультипликативного эффекта выше суммы купонных выплат в 1,5-2 раза в зависимости от срока обращения облигаций. Кроме того, город рассматривает возможность выпуска "зеленых" облигаций, средства от размещения которых пойдут на финансирование проектов, реализуемых в экологических целях, в том числе направленных на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности."Предельный объем заимствований на 2021 год, заложенный в бюджете Москвы, составляет 396 млрд рублей, но по факту объем размещений будет меньше предельного, так как будет зависеть от результатов исполнения бюджета и от текущих потребностей города в деньгах. Выпуск облигаций даже в максимально утвержденном объеме не окажет влияния на устойчивость городского бюджета, поскольку на сегодня государственный долг Москвы составляет порядка 1% годового объема доходов", - пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.В предыдущий раз Москва выходила на рынок госзаимствований в 2013 году, а всего с конца 1990-х столица разместила более 70 выпусков облигаций и успешно их погасила. В обращении сегодня находится один выпуск облигаций Москвы объемом 30 млрд рублей, выпущенный в 2006 году. Срок его погашения наступит в июне 2022 года.
https://ria.ru/20210227/valyuta-1599206472.html
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облигации, владимир ефимов (политик), москва, экономика

Москва впервые с 2013 года выпустит облигации

08:55 01.03.2021 (обновлено: 09:20 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА , 1 мар - РИА Новости. Москва готовится к выходу на рынок заимствований, первый выпуск облигаций планируется разместить уже нынешней весной, сообщили РИА Новости в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.
"24 февраля правительство Москвы утвердило пакет условий эмиссии и обращения облигаций городских облигационных займов. Различные виды условий дают возможность выпустить облигации с постоянным, фиксированным, переменным купонным доходом с амортизацией и без амортизации долга со сроком обращения от одного до 30 лет. Позднее с учетом рыночной конъюнктуры будут определены вид и условия каждого выпуска. В настоящее время готовятся проекты решений об эмиссии облигаций", - подчеркнул заммэра Москвы Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в сообщении.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 10:21
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Привлеченные за счет размещения займов деньги будут направлены на финансирование важнейших городских инфраструктурных проектов, остановить которые для города было бы дороже, чем реализовать за счет заемных средств. Налоговые доходы бюджета от инфраструктурных проектов с учетом мультипликативного эффекта выше суммы купонных выплат в 1,5-2 раза в зависимости от срока обращения облигаций. Кроме того, город рассматривает возможность выпуска "зеленых" облигаций, средства от размещения которых пойдут на финансирование проектов, реализуемых в экологических целях, в том числе направленных на сокращение отрицательного воздействия на окружающую среду, сохранение природных ресурсов, повышение энергоэффективности.
"Предельный объем заимствований на 2021 год, заложенный в бюджете Москвы, составляет 396 млрд рублей, но по факту объем размещений будет меньше предельного, так как будет зависеть от результатов исполнения бюджета и от текущих потребностей города в деньгах. Выпуск облигаций даже в максимально утвержденном объеме не окажет влияния на устойчивость городского бюджета, поскольку на сегодня государственный долг Москвы составляет порядка 1% годового объема доходов", - пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.
Московская биржа - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 02:18
Экономист предупредил о риске вложений в облигации
В предыдущий раз Москва выходила на рынок госзаимствований в 2013 году, а всего с конца 1990-х столица разместила более 70 выпусков облигаций и успешно их погасила. В обращении сегодня находится один выпуск облигаций Москвы объемом 30 млрд рублей, выпущенный в 2006 году. Срок его погашения наступит в июне 2022 года.
 
ОблигацииВладимир Ефимов (политик)МоскваЭкономика
 
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