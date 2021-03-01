https://ria.ru/20210301/novichok-1599512979.html

Разработчик "Новичка" рассказал, что ОЗХО может найти в пробах Навального

Разработчик "Новичка" рассказал, что ОЗХО может найти в пробах Навального

Вещество, которое ОЗХО может получить из проб Алексея Навального, может быть пропиткой для пластмасс или биологическими фосфатами кожи человека, никакого... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T20:43

2021-03-01T20:43

2021-03-01T21:10

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Вещество, которое ОЗХО может получить из проб Алексея Навального, может быть пропиткой для пластмасс или биологическими фосфатами кожи человека, никакого отношения "ни к какой отраве" это не имеет, заявил РИА Новости один из разработчиков боевой отравляющей системы "Новичок" Леонид Ринк, комментируя заявление спецдокладчиков ООН.В августе 2020 года занимавший тогда должность главного врача омской больницы скорой медицинской помощи Александр Мураховский сообщал об обнаружении "2-этилгексил дифенил фосфата" в пробах Навального. По его словам, это не яд, а промышленная химия."Поскольку упоминали фосфаты, те фосфаты, которые вызывают термостабильность бытовых пластмасс - это специальные добавки для огнезащиты. Дифенил этилфосфат. Это никакого отношения ни к какой отраве не имеет. Это фосфорное вещество и это фосфат. Это два термина, которые напоминают кое-кому кое-что", - сказал Ринк.Ранее Ринк уже выдвигал предположение, что Навальный мог отравиться этой пропиткой, если употреблял алкоголь, который хранился в пластиковой бутылке.Вторая версия - биологическое происхождение фосфатов, которые могли найти в пробах Навального. "Вся кожа наша - это фосфорное соединение. Фосфолипиды называется. Никакого отношения к "Новичку" это не имеет", - сказал Ринк.Ранее спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар, проводившая расследование "отравления" Навального, заявила, что она не располагает химической формулой вещества, обнаруженного западными лабораториями в организме Навального и которое, согласно данным ОЗХО, якобы использовалось при его "отравлении".ОЗХО в докладе от октября прошлого года заявила, что биомаркеры ингибиторов холинэстеразы, обнаруженные в анализах мочи и крови Навального, имеют схожую структуру с токсичными химикатами типа "Новичок" (1.А.14 и 1.А15), внесенными в Приложение по химикатам Конвенции по запрещению химического оружия. При этом выявленный в организме Навального ингибитор холинэстеразы не внесен в приложение запрещенных по конвенции химикатов.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление спецдокладчиков ООН по ситуации с Навальным, отметив, что "наши желания найти истину в этом деле совпадают", она считает, что после их призыва Берлин перестанет скрывать от международной общественности "секретные материалы", вымарывать формулы обнаруженных веществ из докладов.Навального 20 августа 2020 года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция. Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".МИД РФ заявлял, что Запад и ОЗХО, не предоставляя РФ информацию о веществе, которым якобы был отравлен Навальный, утаивают ключевую "улику".

https://ria.ru/20200926/novichok-1577806156.html

https://ria.ru/20210301/doklad-1599482891.html

https://ria.ru/20210228/navalnyy-1599354520.html

https://ria.ru/20210301/novichok-1599504152.html

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