https://ria.ru/20210301/niderlandy-1599410998.html

В Нидерландах появился самый "зеленый" музей в мире

В Нидерландах появился самый "зеленый" музей в мире

Рейксмузеум в Амстердаме первым в мире получил пять "звезд" по международной системе сертификации "зеленых" зданий, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:23

2021-03-01T13:23

2021-03-01T13:23

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Рейксмузеум в Амстердаме первым в мире получил пять "звезд" по международной системе сертификации "зеленых" зданий, сообщает "ЕвроПульс".Строения оцениваются по системе BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) по таким критериям, как эффективность использования энергии, тепла и воды, обращение с отходами, транспортная доступность. Такая сертификация применяется в 80 странах, в том числе в России.Руководство Рейксмузеума отметило, что не собирается останавливаться на достигнутом. К 2030 году планируется отключить музей от системы газоснабжения и перейти на возобновляемые источники. Параллельно будет снижаться энергопотребление — на два процента в год.

https://ria.ru/20210228/retsepty-1598979427.html

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2021

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