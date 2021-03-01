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В Нидерландах появился самый "зеленый" музей в мире
В Нидерландах появился самый "зеленый" музей в мире
Рейксмузеум в Амстердаме первым в мире получил пять "звезд" по международной системе сертификации "зеленых" зданий, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:23
2021-03-01T13:23
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Рейксмузеум в Амстердаме первым в мире получил пять "звезд" по международной системе сертификации "зеленых" зданий, сообщает "ЕвроПульс".Строения оцениваются по системе BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) по таким критериям, как эффективность использования энергии, тепла и воды, обращение с отходами, транспортная доступность. Такая сертификация применяется в 80 странах, в том числе в России.Руководство Рейксмузеума отметило, что не собирается останавливаться на достигнутом. К 2030 году планируется отключить музей от системы газоснабжения и перейти на возобновляемые источники. Параллельно будет снижаться энергопотребление — на два процента в год.
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музеи, новости культуры, туризм, новости - туризм, нидерланды, амстердам

В Нидерландах появился самый "зеленый" музей в мире

13:23 01.03.2021
 
© Фото : Rijksmuseum/FacebookРейксмузеум в Амстердаме
Рейксмузеум в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : Rijksmuseum/Facebook
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Рейксмузеум в Амстердаме первым в мире получил пять "звезд" по международной системе сертификации "зеленых" зданий, сообщает "ЕвроПульс".
Строения оцениваются по системе BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) по таким критериям, как эффективность использования энергии, тепла и воды, обращение с отходами, транспортная доступность. Такая сертификация применяется в 80 странах, в том числе в России.
Руководство Рейксмузеума отметило, что не собирается останавливаться на достигнутом. К 2030 году планируется отключить музей от системы газоснабжения и перейти на возобновляемые источники.
Параллельно будет снижаться энергопотребление — на два процента в год.
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