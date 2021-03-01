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Пошлина на экспорт нефти из России выросла до $49,6 за тонну
Пошлина на экспорт нефти из России выросла до $49,6 за тонну
Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта повышается на 5,8 доллара - до 49,6 доллара за тонну, следует из документов Минэкономразвития РФ. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T00:30
2021-03-01T00:30
россия
цены на нефть
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта повышается на 5,8 доллара - до 49,6 доллара за тонну, следует из документов Минэкономразвития РФ.Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 января по 14 февраля составила 57 долларов за баррель, или 416,1 доллара за тонну. Месяцем ранее цена Urals составляла 51,7 доллара за баррель.Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 марта повышается до 14,8 доллара за тонну с 13,1 доллара, на темные - до 49,6 доллара с 43,8 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина повышается до 14,8 доллара с 13,1 доллара, прямогонного (нафта) - до 27,2 доллара с 24 долларов за тонну.Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГов будет нулевой, а на кокс составит 3,2 доллара за тонну.
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россия, цены на нефть, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика

Пошлина на экспорт нефти из России выросла до $49,6 за тонну

00:30 01.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 марта повышается на 5,8 доллара - до 49,6 доллара за тонну, следует из документов Минэкономразвития РФ.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 января по 14 февраля составила 57 долларов за баррель, или 416,1 доллара за тонну. Месяцем ранее цена Urals составляла 51,7 доллара за баррель.
Пошлина на светлые нефтепродукты и масла с 1 марта повышается до 14,8 доллара за тонну с 13,1 доллара, на темные - до 49,6 доллара с 43,8 доллара. Пошлина на экспорт товарного бензина повышается до 14,8 доллара с 13,1 доллара, прямогонного (нафта) - до 27,2 доллара с 24 долларов за тонну.
Пошлина на сжиженный газ (СПБТ) и на чистые фракции СУГов будет нулевой, а на кокс составит 3,2 доллара за тонну.
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РоссияЦены на нефтьМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
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