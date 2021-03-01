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Наука
https://ria.ru/20210301/neandertaltsy-1599452040.html
Доказана способность неандертальцев воспринимать человеческую речь
Доказана способность неандертальцев воспринимать человеческую речь
Антропологи выяснили, что слуховой аппарат у неандертальцев был такой же, как у современных людей и они могли воспринимать и воспроизводить человеческую речь, а РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T19:00
2021-03-01T19:00
наука
археология
неандертальцы
биология
испания
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Антропологи выяснили, что слуховой аппарат у неандертальцев был такой же, как у современных людей и они могли воспринимать и воспроизводить человеческую речь, а также, скорее всего, обладали способностью общения посредством звуков. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology &amp; Evolution.Один из главных вопросов в эволюционных исследованиях человека — когда появилась речь как форма человеческого общения и была ли она свойственна другим видам, кроме Homo sapiens, например, неандертальцам.Исследователи из Испании, США и Великобритании, опираясь на данные компьютерной томографии высокого разрешения, создали виртуальные трехмерные модели структур внутреннего уха у Homo sapiens, неандертальцев и более ранних гомининов — предков неандертальцев, живших в плейстоцене в районе Атапуэрка в Испании.Данные 3D-построений авторы ввели в биоинженерную модель и рассчитали для каждого из трех видов частотный диапазон максимальной чувствительности — полосу пропускания. Известно, что более широкая полоса пропускания позволяет использовать большее количество различимых акустических сигналов при устном общении.Результаты показали у неандертальцев наличие более широкого диапазона пропускания по сравнению с предками из Атапуэрки. Лучше всего, по мнению ученых, неандертальцы, так же, как и современные люди, слышали в диапазоне 4-5 килогерц. Отсюда авторы делают вывод, что неандертальцы легко воспринимали речь Homo sapiens и вполне могли подражать ей, а, возможно, и имели собственную речь."Наличие аналогичных слуховых способностей демонстрирует, что неандертальцы обладали системой коммуникации, столь же сложной и эффективной, как современная человеческая речь", приводятся в пресс-релизе Бингемтонского университета слова руководителя исследования Мерседес Конде-Вальверде (Mercedes Conde-Valverde), профессора антропологии из Университета Алькала в Испании.Ученые реконструировали диапазон звуков, которые неандертальцы могли слышать и, вероятно, издавать, и обнаружили, что, в отличие от более древних гомининов, неандертальцы могли слышать тот же диапазон звуков, что и современные люди, а их слух был оптимизирован для восприятия согласных."Одним из интересных результатов исследования стало предположение о том, что в речи неандертальцев было много согласных, — говорит еще один автор исследования Рольф Куам (Rolf Quam), профессор антропологии Бингемтонского университета. — Использование согласных — это способ включить больше информации в голосовой сигнал. Эта особенность отличает человеческую речь от коммуникативных паттернов других приматов".Авторы отмечают, что наличие анатомического аппарата, необходимого для восприятия речи, не обязательно означает ее наличие. Для последнего еще нужно "программное обеспечение" на уровне высшей нервной деятельности. Но, скорее всего, речь у неандертальцев появилась на определенном этапе эволюции, считают ученые. Это согласуется с археологическими свидетельствами все более сложных моделей поведения, включая изменения в технологии производства каменных орудий, использования огня и различных символических практик по сравнению с более древними гомининами.
https://ria.ru/20200723/1574816913.html
https://ria.ru/20201229/neandertaltsy-1591234367.html
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археология, неандертальцы, биология, испания

Доказана способность неандертальцев воспринимать человеческую речь

19:00 01.03.2021
 
© Mercedes Conde-Valverde3D-реконструкция внутреннего уха современного человека и неандертальца
3D-реконструкция внутреннего уха современного человека и неандертальца - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Mercedes Conde-Valverde
3D-реконструкция внутреннего уха современного человека и неандертальца
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Антропологи выяснили, что слуховой аппарат у неандертальцев был такой же, как у современных людей и они могли воспринимать и воспроизводить человеческую речь, а также, скорее всего, обладали способностью общения посредством звуков. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution.
Один из главных вопросов в эволюционных исследованиях человека — когда появилась речь как форма человеческого общения и была ли она свойственна другим видам, кроме Homo sapiens, например, неандертальцам.
Исследователи из Испании, США и Великобритании, опираясь на данные компьютерной томографии высокого разрешения, создали виртуальные трехмерные модели структур внутреннего уха у Homo sapiens, неандертальцев и более ранних гомининов — предков неандертальцев, живших в плейстоцене в районе Атапуэрка в Испании.
Данные 3D-построений авторы ввели в биоинженерную модель и рассчитали для каждого из трех видов частотный диапазон максимальной чувствительности — полосу пропускания. Известно, что более широкая полоса пропускания позволяет использовать большее количество различимых акустических сигналов при устном общении.
Результаты показали у неандертальцев наличие более широкого диапазона пропускания по сравнению с предками из Атапуэрки. Лучше всего, по мнению ученых, неандертальцы, так же, как и современные люди, слышали в диапазоне 4-5 килогерц. Отсюда авторы делают вывод, что неандертальцы легко воспринимали речь Homo sapiens и вполне могли подражать ей, а, возможно, и имели собственную речь.
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"Наличие аналогичных слуховых способностей демонстрирует, что неандертальцы обладали системой коммуникации, столь же сложной и эффективной, как современная человеческая речь", приводятся в пресс-релизе Бингемтонского университета слова руководителя исследования Мерседес Конде-Вальверде (Mercedes Conde-Valverde), профессора антропологии из Университета Алькала в Испании.
Ученые реконструировали диапазон звуков, которые неандертальцы могли слышать и, вероятно, издавать, и обнаружили, что, в отличие от более древних гомининов, неандертальцы могли слышать тот же диапазон звуков, что и современные люди, а их слух был оптимизирован для восприятия согласных.
"Одним из интересных результатов исследования стало предположение о том, что в речи неандертальцев было много согласных, — говорит еще один автор исследования Рольф Куам (Rolf Quam), профессор антропологии Бингемтонского университета. — Использование согласных — это способ включить больше информации в голосовой сигнал. Эта особенность отличает человеческую речь от коммуникативных паттернов других приматов".
Авторы отмечают, что наличие анатомического аппарата, необходимого для восприятия речи, не обязательно означает ее наличие. Для последнего еще нужно "программное обеспечение" на уровне высшей нервной деятельности. Но, скорее всего, речь у неандертальцев появилась на определенном этапе эволюции, считают ученые. Это согласуется с археологическими свидетельствами все более сложных моделей поведения, включая изменения в технологии производства каменных орудий, использования огня и различных символических практик по сравнению с более древними гомининами.
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