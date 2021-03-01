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Навального письменно предупреждали о риске отмены условного срока
Навального письменно предупреждали о риске отмены условного срока
Инспекция письменно предупреждала Алексея Навального о возможной замене условного срока по делу "Ив Роше" реальным, но он продолжал нарушать режим, сказано в... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:29
2021-03-01T15:29
россия
бруно лепру
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
москва
франция
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Инспекция письменно предупреждала Алексея Навального о возможной замене условного срока по делу "Ив Роше" реальным, но он продолжал нарушать режим, сказано в решении Симоновского суда Москвы, опубликованном в понедельник на официальном портале столичных судов.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение."В установленные инспекцией дни в январе, феврале, марте... то есть до госпитализации, не являлся в инспекцию без уважительных причин, а затем после выписки из лечебного учреждения - клиники "Шарите"... сведений о своем местонахождении в инспекцию не представил, чем нарушил обязанности, возложенные на него судом", - отмечается в мотивировочной части решения.Райсуд указал, что, несмотря профилактические и разъяснительные мероприятия, Навальный неоднократно не являлся в инспекцию на регистрацию по неуважительным причинам. "Соответствующим государственным специализированным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного, выносились письменные предупреждения о возможной отмене условного осуждения и повторно разъяснялся порядок отбывания условного наказания", - указывает суд.Суд отмечает, что впоследствии данные о стационарном лечении подтвердились, но после выписки из стационара Навальный "проживал в одном из отелей", о чем сообщил в инспекцию "спустя два месяца". "При этом официальных документов о прохождении лечения в центре "Шарите" не представил", - также говорится в решении.Одновременно суд пояснил, что ЕСПЧ, оценивая приговор по делу "Ив Роше", не назвал его незаконным, указав лишь на некоторые нарушения конвенции о защите прав и свобод человека."В постановлении Суд по правам человека признал нарушения п. 1 ст. 6 и ст. 7 Конвенции о защите прав и свобод человека, допущенные в ходе судебного разбирательства, при этом не высказался о незаконности приговора, в то время как президиум Верховного суда РФ в своем постановлении... не усмотрел оснований для вывода о неправильном применении судом закона, устанавливающего преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия, и оставил приговор Замоскворецкого районного суда и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда без изменения", - сказано в решении.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599441384.html
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россия, бруно лепру, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), москва, франция

Навального письменно предупреждали о риске отмены условного срока

15:29 01.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Инспекция письменно предупреждала Алексея Навального о возможной замене условного срока по делу "Ив Роше" реальным, но он продолжал нарушать режим, сказано в решении Симоновского суда Москвы, опубликованном в понедельник на официальном портале столичных судов.
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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"В установленные инспекцией дни в январе, феврале, марте... то есть до госпитализации, не являлся в инспекцию без уважительных причин, а затем после выписки из лечебного учреждения - клиники "Шарите"... сведений о своем местонахождении в инспекцию не представил, чем нарушил обязанности, возложенные на него судом", - отмечается в мотивировочной части решения.
Райсуд указал, что, несмотря профилактические и разъяснительные мероприятия, Навальный неоднократно не являлся в инспекцию на регистрацию по неуважительным причинам. "Соответствующим государственным специализированным органом, осуществляющим контроль за поведением условно осужденного, выносились письменные предупреждения о возможной отмене условного осуждения и повторно разъяснялся порядок отбывания условного наказания", - указывает суд.
Суд отмечает, что впоследствии данные о стационарном лечении подтвердились, но после выписки из стационара Навальный "проживал в одном из отелей", о чем сообщил в инспекцию "спустя два месяца". "При этом официальных документов о прохождении лечения в центре "Шарите" не представил", - также говорится в решении.
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Одновременно суд пояснил, что ЕСПЧ, оценивая приговор по делу "Ив Роше", не назвал его незаконным, указав лишь на некоторые нарушения конвенции о защите прав и свобод человека.
"В постановлении Суд по правам человека признал нарушения п. 1 ст. 6 и ст. 7 Конвенции о защите прав и свобод человека, допущенные в ходе судебного разбирательства, при этом не высказался о незаконности приговора, в то время как президиум Верховного суда РФ в своем постановлении... не усмотрел оснований для вывода о неправильном применении судом закона, устанавливающего преступность деяния, его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия, и оставил приговор Замоскворецкого районного суда и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда без изменения", - сказано в решении.
Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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РоссияБруно ЛепруИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)МоскваФранция
 
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