https://ria.ru/20210301/napadenie-1599373955.html

На родителей "напавших" на магазин на Сахалине детей составили протоколы

На родителей "напавших" на магазин на Сахалине детей составили протоколы

Протоколы об административном правонарушении составлены на родителей детей, которых переодели в костюмы единорогов, инсценировав их "нападение" на ювелирный... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T07:54

2021-03-01T07:54

2021-03-01T07:54

южно-сахалинск

сахалинская область

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар - РИА Новости. Протоколы об административном правонарушении составлены на родителей детей, которых переодели в костюмы единорогов, инсценировав их "нападение" на ювелирный магазин, сообщила в понедельник в своем Instagram уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская.Ранее сообщалось, что владелица ювелирного магазина в Южно-Сахалинске распространила в соцсетях и СМИ информацию о том, что дети в костюмах единорогов ворвались в ее магазин и разбили молотком витрину. Прибывшая по вызову охранников торгового центра полиция установила, что данный инцидент был инсценирован самой владелицей и сотрудницей магазина для привлечения внимания в социальных сетях. Детей, сыгравших роль хулиганов, наняли в рекламном агентстве.

https://ria.ru/20200107/1562600694.html

южно-сахалинск

сахалинская область

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2021

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Дети в кигуруми напали на ювелирный магазин. Кадры камеры наблюдения Дети в костюмах единорогов и с молотком напали на ювелирный магазин в Южно-Сахалинске. Они разбили стекла в витринах и убежали. Из украшений ничего не пропало. По словам хозяйки магазина Евгении, нападавшие достали из витрины только одно кольцо, стоимостью 20 тысяч рублей, но позже его нашли в коридоре торгового центра. «Может, они его обронили — споткнулись или что-то такое, а может быть, специально выбросили. Я подозреваю, что это был какой-то спор или они записывали видео для соцсетей — на головах у них была такая намотка, как будто камера. Сейчас оцениваем ущерб, на месте уже работала полиция, собирали отпечатки, записи с камер», — рассказала она. 2021-03-01T07:54 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия