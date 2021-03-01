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На родителей "напавших" на магазин на Сахалине детей составили протоколы
На родителей "напавших" на магазин на Сахалине детей составили протоколы
Протоколы об административном правонарушении составлены на родителей детей, которых переодели в костюмы единорогов, инсценировав их "нападение" на ювелирный... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T07:54
2021-03-01T07:54
южно-сахалинск
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар - РИА Новости. Протоколы об административном правонарушении составлены на родителей детей, которых переодели в костюмы единорогов, инсценировав их "нападение" на ювелирный магазин, сообщила в понедельник в своем Instagram уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская.Ранее сообщалось, что владелица ювелирного магазина в Южно-Сахалинске распространила в соцсетях и СМИ информацию о том, что дети в костюмах единорогов ворвались в ее магазин и разбили молотком витрину. Прибывшая по вызову охранников торгового центра полиция установила, что данный инцидент был инсценирован самой владелицей и сотрудницей магазина для привлечения внимания в социальных сетях. Детей, сыгравших роль хулиганов, наняли в рекламном агентстве.
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Дети в кигуруми напали на ювелирный магазин. Кадры камеры наблюдения
Дети в костюмах единорогов и с молотком напали на ювелирный магазин в Южно-Сахалинске. Они разбили стекла в витринах и убежали. Из украшений ничего не пропало. По словам хозяйки магазина Евгении, нападавшие достали из витрины только одно кольцо, стоимостью 20 тысяч рублей, но позже его нашли в коридоре торгового центра. «Может, они его обронили — споткнулись или что-то такое, а может быть, специально выбросили. Я подозреваю, что это был какой-то спор или они записывали видео для соцсетей — на головах у них была такая намотка, как будто камера. Сейчас оцениваем ущерб, на месте уже работала полиция, собирали отпечатки, записи с камер», — рассказала она.
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южно-сахалинск, сахалинская область, происшествия

На родителей "напавших" на магазин на Сахалине детей составили протоколы

07:54 01.03.2021
 
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 мар - РИА Новости. Протоколы об административном правонарушении составлены на родителей детей, которых переодели в костюмы единорогов, инсценировав их "нападение" на ювелирный магазин, сообщила в понедельник в своем Instagram уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская.
Ранее сообщалось, что владелица ювелирного магазина в Южно-Сахалинске распространила в соцсетях и СМИ информацию о том, что дети в костюмах единорогов ворвались в ее магазин и разбили молотком витрину. Прибывшая по вызову охранников торгового центра полиция установила, что данный инцидент был инсценирован самой владелицей и сотрудницей магазина для привлечения внимания в социальных сетях. Детей, сыгравших роль хулиганов, наняли в рекламном агентстве.
"В розыгрыше принимали участие двое детей – мальчик 7 лет и девочка 10 лет, родители которых были в курсе происходящего. В отношении родителей несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних)", - сообщила Устиновская, отметив, что всесторонняя проверка продолжается, действиям всех участников данного происшествия будет дана правовая оценка.
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Южно-СахалинскСахалинская областьПроисшествия
 
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