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По делу о нападении на десантников в Чечне разыскивают пять человек
По делу о нападении на десантников в Чечне разыскивают пять человек
Пять человек разыскиваются по делу о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, еще 45 человек проверяются на причастность к преступлению,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T02:11
2021-03-01T02:28
чеченская республика (чечня)
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пять человек разыскиваются по делу о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, еще 45 человек проверяются на причастность к преступлению, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.Преступные действия боевиков против российских военнослужащих стали предметом расследования уголовного дела.Отмечается, что на данный момент установлена причастность 29 человек, 18 из которых осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы. В том числе осужден гражданин Украины – член "УНА-УНСО"* Александр Малофеев и гражданин Ливии Сулейман Ухейда, который был заместителем Хаттаба.Кроме того, суд продолжает рассматривает дела четверых участников банды.*Националистическая организация, запрещена в РФ
https://ria.ru/20210228/ubiystvo-1599357864.html
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чеченская республика (чечня), следственный комитет россии (ск рф), происшествия

По делу о нападении на десантников в Чечне разыскивают пять человек

02:11 01.03.2021 (обновлено: 02:28 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Пять человек разыскиваются по делу о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году, еще 45 человек проверяются на причастность к преступлению, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Бойцы 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Басаева и арабского наемника Хаттаба. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту в горно-лесистой местности, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
Преступные действия боевиков против российских военнослужащих стали предметом расследования уголовного дела.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
Вчера, 22:56
СК возбудил дело об убийстве четырех человек в Нижегородской области
"Пятеро лиц по уголовному делу объявлены в розыск ... На причастность к совершению преступления проверяется более 45 лиц, деяниям которых дается правовая оценка по результатам собранных доказательств. Принимаются меры для установления других участников банды", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент установлена причастность 29 человек, 18 из которых осуждены и приговорены к длительным срокам лишения свободы. В том числе осужден гражданин Украины – член "УНА-УНСО"* Александр Малофеев и гражданин Ливии Сулейман Ухейда, который был заместителем Хаттаба.
Кроме того, суд продолжает рассматривает дела четверых участников банды.
*Националистическая организация, запрещена в РФ
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Чеченская республика (Чечня)Следственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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