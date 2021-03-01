Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210301/myanma-1599423001.html
Военные власти Мьянмы отозвали сто дипломатов из посольств в 19 странах
Военные власти Мьянмы отозвали сто дипломатов из посольств в 19 странах
Военные власти Мьянмы отозвали 100 дипломатов из посольств страны в 19 государствах мира после скандальной речи представителя Мьянмы в ООН, Чжо Мо Туна, который РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:28
2021-03-01T13:29
национальная лига за демократию (нлд)
мид мьянмы
франция
норвегия
оон
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596458270_0:84:3070:1811_1920x0_80_0_0_c508db287fef9a02c43f16bab71b618d.jpg
БАНГКОК, 1 мар – РИА Новости. Военные власти Мьянмы отозвали 100 дипломатов из посольств страны в 19 государствах мира после скандальной речи представителя Мьянмы в ООН, Чжо Мо Туна, который заявил с трибуны в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о своем разрыве с новым правительством страны и призвал все народы и правительства мира выступить против захвата военными власти в Мьянме, который произошел 1 февраля, сообщает в понедельник новостной интернет-портал "Иравади".Портал ссылается на приказ МИД Мьянмы, копия которого была получена журналистами издания от источника, имя которого не называется.В соответствии с документом, Мьянма отзывает советников-посланников и секретарей посольств в США, Великобритании, Австрии, Италии, Бразилии, Франции, Норвегии, Бельгии, Сербии, Китае, Японии, Индии, Сингапуре, Таиланде, Гонконге, Индонезии, Камбодже, Южной Корее и на Филиппинах.В то же время около 50 дипломатов, работающих в настоящее время в министерстве иностранных дел Мьянмы в Нейпидо, отправятся в эти страны на замену отозванных коллег, говорится в сообщении.Посол Мьянмы в ООН Чжо Мо Тун уже освобожден военными властями от занимаемой должности и обвинен в государственной измене, сообщает портал. Массовый отзыв дипломатов связан с тем, что после выступления Чжо Мо Туна в ООН многие мьянманские дипломаты, работающие за рубежом, начали склоняться к присоединению к кампании гражданского неповиновения, которая проходит в Мьянме в течение месяца, и прекратить работу на новое правительство, пишет портал.Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, арестовав гражданских лидеров страны и объяснив свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 8 ноября 2020 года, провести расследование которой гражданские власти страны неоднократно отказывались. На выборах партия "Национальная лига за демократию" (НЛД), и до избирательной кампании имевшая большинство в парламенте по результатам выборов 2015 года, упрочила свои позиции и получила полный контроль выборных мест в обеих палатах (по конституции Мьянмы четверть мест в верхней и нижней палатах парламента страны принадлежат военным, и занимающие их военные депутаты назначаются командованием вооруженных сил). При этом созданная военными Партия солидарности и развития Союза, депутаты которой при голосовании обычно были солидарны с военными депутатами, получила исторический минимум мест.Придя к власти с помощью конституционной процедуры передачи власти, предусмотренной для чрезвычайных ситуаций, военные объявили режим ЧП в стране на один год и пообещали по истечении действия режима ЧП провести новые выборы и передать власть победившим на них партиям.Сторонники НЛД с начала февраля ежедневно выводят на улицы городов Мьянмы многотысячные демонстрации протеста против захвата власти военными. Общенациональная забастовка парализовала работу более 70% госучреждений и предприятий страны. Участники протестов требуют возврата власти гражданскому правительству, освобождения арестованных лидеров и функционеров НЛД и немедленного созыва первой сессии парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года.В воскресенье в ходе протестов в Мьянме погибли 17 человек.
https://ria.ru/20210301/myanma-1599409248.html
https://ria.ru/20210226/myanma-1599153482.html
https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597115633.html
франция
норвегия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596458270_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_8a88bd1a4978b905dbe45e3f0dba65ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
национальная лига за демократию (нлд), мид мьянмы, франция, норвегия, оон, италия, в мире

Военные власти Мьянмы отозвали сто дипломатов из посольств в 19 странах

13:28 01.03.2021 (обновлено: 13:29 01.03.2021)
 
© REUTERS / StringerПротест в столице Мьянмы Нейпьидо
Протест в столице Мьянмы Нейпьидо - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 1 мар – РИА Новости. Военные власти Мьянмы отозвали 100 дипломатов из посольств страны в 19 государствах мира после скандальной речи представителя Мьянмы в ООН, Чжо Мо Туна, который заявил с трибуны в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о своем разрыве с новым правительством страны и призвал все народы и правительства мира выступить против захвата военными власти в Мьянме, который произошел 1 февраля, сообщает в понедельник новостной интернет-портал "Иравади".
Портал ссылается на приказ МИД Мьянмы, копия которого была получена журналистами издания от источника, имя которого не называется.
Государственный советник Республики Союз Мьянмы Аун Сан Су Чжи - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 12:30
Экс-лидеру Мьянмы Аун Сан Су Чжи предъявили два новых обвинения
В соответствии с документом, Мьянма отзывает советников-посланников и секретарей посольств в США, Великобритании, Австрии, Италии, Бразилии, Франции, Норвегии, Бельгии, Сербии, Китае, Японии, Индии, Сингапуре, Таиланде, Гонконге, Индонезии, Камбодже, Южной Корее и на Филиппинах.
В то же время около 50 дипломатов, работающих в настоящее время в министерстве иностранных дел Мьянмы в Нейпидо, отправятся в эти страны на замену отозванных коллег, говорится в сообщении.
Посол Мьянмы в ООН Чжо Мо Тун уже освобожден военными властями от занимаемой должности и обвинен в государственной измене, сообщает портал. Массовый отзыв дипломатов связан с тем, что после выступления Чжо Мо Туна в ООН многие мьянманские дипломаты, работающие за рубежом, начали склоняться к присоединению к кампании гражданского неповиновения, которая проходит в Мьянме в течение месяца, и прекратить работу на новое правительство, пишет портал.
Столкновение на митинге за демократию Мьянмы у посольства в Бангкоке, Таиланд - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 18:31
ООН призвала государства не признавать военные власти в Мьянме
Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, арестовав гражданских лидеров страны и объяснив свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 8 ноября 2020 года, провести расследование которой гражданские власти страны неоднократно отказывались. На выборах партия "Национальная лига за демократию" (НЛД), и до избирательной кампании имевшая большинство в парламенте по результатам выборов 2015 года, упрочила свои позиции и получила полный контроль выборных мест в обеих палатах (по конституции Мьянмы четверть мест в верхней и нижней палатах парламента страны принадлежат военным, и занимающие их военные депутаты назначаются командованием вооруженных сил). При этом созданная военными Партия солидарности и развития Союза, депутаты которой при голосовании обычно были солидарны с военными депутатами, получила исторический минимум мест.
Придя к власти с помощью конституционной процедуры передачи власти, предусмотренной для чрезвычайных ситуаций, военные объявили режим ЧП в стране на один год и пообещали по истечении действия режима ЧП провести новые выборы и передать власть победившим на них партиям.
Сторонники НЛД с начала февраля ежедневно выводят на улицы городов Мьянмы многотысячные демонстрации протеста против захвата власти военными. Общенациональная забастовка парализовала работу более 70% госучреждений и предприятий страны. Участники протестов требуют возврата власти гражданскому правительству, освобождения арестованных лидеров и функционеров НЛД и немедленного созыва первой сессии парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года.
В воскресенье в ходе протестов в Мьянме погибли 17 человек.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 20:32
США ввели санкции против Мьянмы
 
Национальная лига за демократию (НЛД)МИД МьянмыФранцияНорвегияООНИталияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
02:06Онищенко: ограничения из-за COVID-19 отменяются не для всех
02:03В Арканзасе умер подросток, пострадавший при стрельбе в школе
Лента новостейМолния