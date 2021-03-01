https://ria.ru/20210301/myanma-1599423001.html

Военные власти Мьянмы отозвали сто дипломатов из посольств в 19 странах

Военные власти Мьянмы отозвали сто дипломатов из посольств в 19 странах

Военные власти Мьянмы отозвали 100 дипломатов из посольств страны в 19 государствах мира после скандальной речи представителя Мьянмы в ООН, Чжо Мо Туна, который РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:28

2021-03-01T13:28

2021-03-01T13:29

национальная лига за демократию (нлд)

мид мьянмы

франция

норвегия

оон

италия

в мире

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БАНГКОК, 1 мар – РИА Новости. Военные власти Мьянмы отозвали 100 дипломатов из посольств страны в 19 государствах мира после скандальной речи представителя Мьянмы в ООН, Чжо Мо Туна, который заявил с трибуны в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о своем разрыве с новым правительством страны и призвал все народы и правительства мира выступить против захвата военными власти в Мьянме, который произошел 1 февраля, сообщает в понедельник новостной интернет-портал "Иравади".Портал ссылается на приказ МИД Мьянмы, копия которого была получена журналистами издания от источника, имя которого не называется.В соответствии с документом, Мьянма отзывает советников-посланников и секретарей посольств в США, Великобритании, Австрии, Италии, Бразилии, Франции, Норвегии, Бельгии, Сербии, Китае, Японии, Индии, Сингапуре, Таиланде, Гонконге, Индонезии, Камбодже, Южной Корее и на Филиппинах.В то же время около 50 дипломатов, работающих в настоящее время в министерстве иностранных дел Мьянмы в Нейпидо, отправятся в эти страны на замену отозванных коллег, говорится в сообщении.Посол Мьянмы в ООН Чжо Мо Тун уже освобожден военными властями от занимаемой должности и обвинен в государственной измене, сообщает портал. Массовый отзыв дипломатов связан с тем, что после выступления Чжо Мо Туна в ООН многие мьянманские дипломаты, работающие за рубежом, начали склоняться к присоединению к кампании гражданского неповиновения, которая проходит в Мьянме в течение месяца, и прекратить работу на новое правительство, пишет портал.Военные пришли к власти в Мьянме 1 февраля, арестовав гражданских лидеров страны и объяснив свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 8 ноября 2020 года, провести расследование которой гражданские власти страны неоднократно отказывались. На выборах партия "Национальная лига за демократию" (НЛД), и до избирательной кампании имевшая большинство в парламенте по результатам выборов 2015 года, упрочила свои позиции и получила полный контроль выборных мест в обеих палатах (по конституции Мьянмы четверть мест в верхней и нижней палатах парламента страны принадлежат военным, и занимающие их военные депутаты назначаются командованием вооруженных сил). При этом созданная военными Партия солидарности и развития Союза, депутаты которой при голосовании обычно были солидарны с военными депутатами, получила исторический минимум мест.Придя к власти с помощью конституционной процедуры передачи власти, предусмотренной для чрезвычайных ситуаций, военные объявили режим ЧП в стране на один год и пообещали по истечении действия режима ЧП провести новые выборы и передать власть победившим на них партиям.Сторонники НЛД с начала февраля ежедневно выводят на улицы городов Мьянмы многотысячные демонстрации протеста против захвата власти военными. Общенациональная забастовка парализовала работу более 70% госучреждений и предприятий страны. Участники протестов требуют возврата власти гражданскому правительству, освобождения арестованных лидеров и функционеров НЛД и немедленного созыва первой сессии парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года.В воскресенье в ходе протестов в Мьянме погибли 17 человек.

https://ria.ru/20210301/myanma-1599409248.html

https://ria.ru/20210226/myanma-1599153482.html

https://ria.ru/20210211/sanktsii-1597115633.html

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норвегия

италия

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национальная лига за демократию (нлд), мид мьянмы, франция, норвегия, оон, италия, в мире