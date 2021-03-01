https://ria.ru/20210301/myanma-1599409248.html

Экс-лидеру Мьянмы Аун Сан Су Чжи предъявили два новых обвинения

Экс-лидеру Мьянмы Аун Сан Су Чжи предъявили два новых обвинения

Бывшему государственному советнику (фактическому премьеру) Мьянмы Нобелевскому лауреату Аун Сан Су Чжи в понедельник предъявлены два новых обвинения в... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:30

2021-03-01T12:30

2021-03-01T12:30

ситуация в мьянме после задержания руководителей страны

национальная лига за демократию (нлд)

аун сан су чжи

мьянма

нейпьидо

в мире

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БАНГКОК, 1 мар – РИА Новости. Бывшему государственному советнику (фактическому премьеру) Мьянмы Нобелевскому лауреату Аун Сан Су Чжи в понедельник предъявлены два новых обвинения в дополнение к первым двум, по которым она была арестована военными властями 1 февраля, сообщает новостной интернет-портал Myanmar Now со ссылкой на адвокатов 75-летней основательницы и лидера бывшей правящей партии страны.В понедельник состоялось слушание по делам Аун Сан Су Чжи и смещенного со своего поста военными 1 февраля президента Вин Мьинта, сообщила изданию До Мин Мин Со, одна из защитников в адвокатской команде, которая защищает обоих политиков в суде. Слушание прошло в онлайн-режиме, говорится в сообщении.По словам адвоката, к первоначальному обвинению в нелегальном импорте приемо-передающего оборудования радиосвязи, по которому Аун Сан Су Чжи была арестована 1 февраля, и обвинению в нарушении законодательства о предотвращении и преодолении природных катастроф, которое было предъявлено национальному лидеру несколькими днями позже за организацию предвыборных митингов летом прошлого года, в период ограничений из-за пандемии COVID-19, добавились еще два. Это обвинение в использовании нелегально импортированной техники связи без государственной регистрации и обвинение в подстрекательстве к мятежу и беспорядкам, основанное на письме, которое было распространено в интернете от имени Аун Сан Су Чжи в день ее ареста, и в котором содержались призывы к населению не подчиняться захвату власти военными и выходить на улицы для участия в массовых протестах, сообщила адвокат, слова которой приводит издание.Бывшему президенту Мьянмы Вин Мьинту было также предъявлено обвинение по статье о призыве к мятежу и беспорядкам, сообщила До Мин Мин Со.По ее словам, после предъявления новых обвинений подсудимым слушание было закрыто, а следующее назначено на 1 февраля.Защита не знает, откуда выходила в интернет Аун Сан Су Чжи для участия в слушании, которое прошло в режиме телеконференции. По информации руководства партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), которую возглавляет Су Чжи, местонахождение бывшего госсоветника неизвестно. Первоначально военные власти содержали ее под домашним арестом в ее официальной резиденции в столице страны Нейпьидо, однако, по сведениям партийного руководства, около двух недель назад она была вывезена из резиденции и перевезена в другое помещение, о котором пока ничего неизвестно.Военные пришли к власти в Мьянме после того, как прежний состав избиркома и правительство партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) отвергли любую возможность обсуждения и расследования предполагаемых массовых подтасовок списков избирателей и избирательных бюллетеней на всеобщих выборах 8 ноября 2020 года, якобы позволивших НЛД выиграть абсолютное большинство парламентских мандатов.Военные провели собственное расследование, по их словам, выявившее не менее 10 миллионов фальсифицированных бюллетеней, и настаивали на проведении расследования. После серии отказов со стороны избиркома и правительства НЛД 1 февраля вооруженные силы задержали президента страны Вин Мьинта и госсоветника (фактического премьера) Аун Сан Су Чжи и поместили их под домашний арест. Против них возбуждены уголовные дела о нарушениях законодательства о предотвращении и преодолении стихийных бедствий (нарушений чрезвычайного режима, действующего в связи с пандемией COVID-19), а в случае Аун Сан Су Чжи - и закона об импорте электронных средств связи. Функционеры НЛД и деятели смещенного правительства по всей стране подверглись арестам и обвинениям в различных правонарушениях.В первый же день после прихода к власти военные объявили, что они действуют в рамках существующей конституции 2008 года и что после окончания действия режима чрезвычайного положения, который вводится сроком на год, пройдут выборы, выигравшая их партия сформирует правительство.Сторонники НЛД с начала февраля ежедневно выводят на улицы городов Мьянмы многотысячные демонстрации протеста против захвата власти военными. Общенациональная забастовка парализовала работу более 70% госучреждений и предприятий страны. Участники протестов требуют возврата власти гражданскому правительству, освобождения арестованных лидеров и функционеров НЛД и немедленного созыва первой сессии парламента, избранного на выборах 8 ноября 2020 года.В воскресенье в ходе протестов в Мьянме погибли 17 человек.

https://ria.ru/20210301/myanma-1599366302.html

https://ria.ru/20210228/myanma-1599299116.html

мьянма

нейпьидо

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ситуация в мьянме после задержания руководителей страны, национальная лига за демократию (нлд), аун сан су чжи, мьянма, нейпьидо, в мире