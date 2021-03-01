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Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом нового экипажа
Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом нового экипажа
Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) 12 марта планируется увеличить на полкилометра с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14"... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:35
2021-03-01T11:36
хочу стать космонавтом
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кэтлин рубинс
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сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) 12 марта планируется увеличить на полкилометра с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14" перед прибытием нового экипажа в апреле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса"."С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" на 12 марта запланирована очередная коррекция орбиты МКС", - сказал собеседник агентства.По его словам, двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, намечается включить в 22.24 мск, которые должны проработать 167 секунд и увеличить среднюю высоту орбиты станции на 0,5 километра - до 419,7 километра над поверхностью Земли.Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 21 января двигателями "Прогресса МС-14" с повышением средней высоты орбиты станции на 1,25 километра.Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. Однако в декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место на "Союзе МС-18" для полета астронавта НАСА Марка Ванде Хая на МКС. В случае заключения контракта Ванде Хай заменит в экипаже Корсакова. В феврале 2021 года НАСА подтвердило такое намерение. О заключении контракта еще не сообщалось.Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20210222/kosmos-1598575932.html
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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса, байконур (город), сша

Высоту орбиты МКС поднимут перед прилетом нового экипажа

11:35 01.03.2021 (обновлено: 11:36 01.03.2021)
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) 12 марта планируется увеличить на полкилометра с помощью двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14" перед прибытием нового экипажа в апреле, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
"С целью формирования баллистических условий перед стартом транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" на 12 марта запланирована очередная коррекция орбиты МКС", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, двигатели корабля "Прогресс МС-14", пристыкованного к модулю "Звезда" российского сегмента МКС, намечается включить в 22.24 мск, которые должны проработать 167 секунд и увеличить среднюю высоту орбиты станции на 0,5 километра - до 419,7 километра над поверхностью Земли.
Предыдущая коррекция орбиты МКС была выполнена 21 января двигателями "Прогресса МС-14" с повышением средней высоты орбиты станции на 1,25 километра.
Запуск "Союза МС-18" ракетой-носителем "Союз-2.1а" с космодрома Байконур планируется на 9 апреля. В экипаж корабля входят россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. Однако в декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место на "Союзе МС-18" для полета астронавта НАСА Марка Ванде Хая на МКС. В случае заключения контракта Ванде Хай заменит в экипаже Корсакова. В феврале 2021 года НАСА подтвердило такое намерение. О заключении контракта еще не сообщалось.
Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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Хочу стать космонавтомСергей Кудь-СверчковКэтлин РубинсЗемляСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСАБайконур (город)США
 
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