https://ria.ru/20210301/migranty-1599375689.html
Жительница Красноярска прописала больше сотни мигрантов на 18 "квадратах"
Жительница Красноярска прописала больше сотни мигрантов на 18 "квадратах"
Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело против жительницы Красноярска за фиктивную прописку на своей жилплощади почти 130... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T08:33
2021-03-01T08:33
2021-03-01T08:33
красноярский край
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
КРАСНОЯРСК, 1 мар – РИА Новости. Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело против жительницы Красноярска за фиктивную прописку на своей жилплощади почти 130 иностранцев, сообщает прокуратура региона.По ее данным, 129 иностранных граждан были фиктивно прописаны в период с января по июнь 2020 года в принадлежащем женщине жилом помещении площадью 18 "квадратов". Фактически жилье иностранцам не предоставлялось."Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации)", - говорится в сообщении.Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.
https://ria.ru/20210301/priangare-1599374806.html
красноярский край
красноярск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярский край, красноярск, происшествия
КРАСНОЯРСК, 1 мар – РИА Новости.
Следователи по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело против жительницы Красноярска
за фиктивную прописку на своей жилплощади почти 130 иностранцев, сообщает прокуратура региона.
По ее данным, 129 иностранных граждан были фиктивно прописаны в период с января по июнь 2020 года в принадлежащем женщине жилом помещении площадью 18 "квадратов". Фактически жилье иностранцам не предоставлялось.
"Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации)", - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.