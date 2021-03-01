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Лондон готов изучить любые предложения по СНВ
Лондон готов изучить любые предложения по СНВ
Лондон готов рассмотреть любые предложения по контролю над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ), но считает, что исполняет все свои обязательства... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:13
2021-03-01T12:19
россия
договор снв-3
лондон
оон
сша
в мире
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ООН, 1 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Лондон готов рассмотреть любые предложения по контролю над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ), но считает, что исполняет все свои обязательства в этой сфере, заявила в интервью РИА Новости постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.Бывшая администрация США активно выступала за присоединение Китая к переговорам России и Штатов по СНВ. РФ в свою очередь заявляла, что в таком случае было бы логичным подключить к договоренностям Великобританию и Францию, тоже являющихся ядерными державами.Отвечая на вопрос о том, считает ли она возможным присоединение Великобритании и Франции к новым договоренностям между США и РФ по контролю над вооружениями, Вудворд заявила: "Мы, безусловно, взглянем на любые новые предложения, которые будут исходить от США, России и Китая, или от любого сочетания (стран - ред.)".В то же время она подчеркнула, что Великобритания "уже предприняла очень существенные шаги в направлении выполнения своего обязательства по ядерному разоружению в соответствии со статьей 6 ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия – ред.)".По ее словам, Лондон поддерживает надежный минимум ядерного сдерживания, у Великобритании "единственная система доставки" и страна "открыта и прозрачна в контексте своей доктрины". "Так что на данный момент мы считаем, что полностью выполняем свои обязательства, мы осознаем новые проблемные сферы и сферы риска и остаемся открытыми для дальнейших дискуссий", - добавила она.Вудворд заявила, что Великобритания "очень твердо привержена сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению". Кроме того, по ее словам, Лондон искренне приветствует продление на пять лет договора СНВ-3 (ДСНВ).Однако, по ее словам, СНВ-3 - это только часть общей картины. "С момента заключения СНВ-3 мы наблюдали разработку и развертывание ядерных систем вооружения, не охватываемых СНВ-3 или любым другим соглашением о контроле над стратегическими вооружениями. Это одна проблема", - заявил она.Вторая проблема, по ее мнению, связана с отсутствием прозрачности в отношении доктрин и расширения ядерных программ, что увеличивает риск просчета.Россия и США в феврале продлили ДСНВ без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Если бы истек срок его действия, в мире не осталось бы соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20210203/snv-3-1595925576.html
https://ria.ru/20210131/snv--3-1595364147.html
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россия, договор снв-3, лондон, оон, сша, в мире

Лондон готов изучить любые предложения по СНВ

10:13 01.03.2021 (обновлено: 12:19 01.03.2021)
 
© AP Photo / Matt DunhamПрохожие в Лондоне
Прохожие в Лондоне - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AP Photo / Matt Dunham
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ООН, 1 мар – РИА Новости, Алан Булкаты. Лондон готов рассмотреть любые предложения по контролю над стратегическими наступательными вооружениями (СНВ), но считает, что исполняет все свои обязательства в этой сфере, заявила в интервью РИА Новости постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд.
Бывшая администрация США активно выступала за присоединение Китая к переговорам России и Штатов по СНВ. РФ в свою очередь заявляла, что в таком случае было бы логичным подключить к договоренностям Великобританию и Францию, тоже являющихся ядерными державами.
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Отвечая на вопрос о том, считает ли она возможным присоединение Великобритании и Франции к новым договоренностям между США и РФ по контролю над вооружениями, Вудворд заявила: "Мы, безусловно, взглянем на любые новые предложения, которые будут исходить от США, России и Китая, или от любого сочетания (стран - ред.)".
В то же время она подчеркнула, что Великобритания "уже предприняла очень существенные шаги в направлении выполнения своего обязательства по ядерному разоружению в соответствии со статьей 6 ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия – ред.)".
По ее словам, Лондон поддерживает надежный минимум ядерного сдерживания, у Великобритании "единственная система доставки" и страна "открыта и прозрачна в контексте своей доктрины". "Так что на данный момент мы считаем, что полностью выполняем свои обязательства, мы осознаем новые проблемные сферы и сферы риска и остаемся открытыми для дальнейших дискуссий", - добавила она.
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Вудворд заявила, что Великобритания "очень твердо привержена сохранению эффективного международного контроля над вооружениями, разоружению и нераспространению". Кроме того, по ее словам, Лондон искренне приветствует продление на пять лет договора СНВ-3 (ДСНВ).
Однако, по ее словам, СНВ-3 - это только часть общей картины. "С момента заключения СНВ-3 мы наблюдали разработку и развертывание ядерных систем вооружения, не охватываемых СНВ-3 или любым другим соглашением о контроле над стратегическими вооружениями. Это одна проблема", - заявил она.
Вторая проблема, по ее мнению, связана с отсутствием прозрачности в отношении доктрин и расширения ядерных программ, что увеличивает риск просчета.
Россия и США в феврале продлили ДСНВ без изменений и дополнений на пять лет - до 5 февраля 2026 года.
Договор СНВ-3 (ДСНВ-3) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений. Если бы истек срок его действия, в мире не осталось бы соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Читайте полный текст интервью >>
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