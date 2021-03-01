В Крыму в опытную эксплуатацию запустят водозабор на реке Бельбек
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Новый водозабор на реке Бельбек под Севастополем запускают в опытную эксплуатацию, сообщил вице-губернатор Николай Жигулин.
"Все по графику: по электрической части пусконаладочные работы проведены на выходных. Сегодня объект на реке Бельбек запускаем в опытную эксплуатацию. Параллельно заканчиваем благоустройство прилегающей территории, промываем трубопроводы. Вся технологическая схема собрана. Сегодня вечером даем воду в трубу", - сказал Жигулин в ходе аппаратного совещания правительства Севастополя.
Процесс предусматривает многоступенчатую комплексную очистку воды. Полностью пусконаладочные работы планируют завершить в марте, сообщили власти региона.
Работы по строительству водозабора на реке Бельбек были начаты в октябре 2020 года. Ввод объекта в эксплуатацию позволит подавать 50 тысяч кубометров пресной воды в сутки для снабжения Севастополя, уменьшив нагрузку на Чернореченское водохранилище.
Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после присоединения Крыма к России подача воды по каналу в республику была полностью прекращена. Вопрос водоснабжения решался за счет бурения скважин и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.
Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.
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