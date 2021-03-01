https://ria.ru/20210301/krym-1599405527.html

В Крыму рассказали о притоках в водохранилища полуострова

В Крыму рассказали о притоках в водохранилища полуострова

Притоки воды в крымские водохранилища остаются низкими, сообщил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:08

2021-03-01T12:08

2021-03-01T12:08

россия

республика крым

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости. Притоки воды в крымские водохранилища остаются низкими, сообщил гендиректор предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов."К сожалению, притоки в водохранилища совсем не балуют. Например, за истекшие сутки мы получили меньше 400 тысяч кубов воды", - сказал Баженов на заседании оперативного штаба по водоснабжению.По его словам, с водохранилищ для снабжения Симферополя за февраль было поднято более 1,2 миллиона кубометров воды, а из подземных источников – 2 миллиона. При этом в двух из трех водохранилищ, снабжающих Симферополь водой, – Партизанском и Аянском - суммарно остается запаса около 4 миллионов кубометров воды. "Мы храним там воду, чтобы использовать на случай повреждения водоводов", - сказал Баженов.Украина ранее обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, в том числе в Симферополе, Ялтинском и Алуштинском регионах.Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова. На его реализацию направлено около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210301/krym-1599401133.html

https://ria.ru/20210221/voda-1598489644.html

россия

республика крым

украина

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россия, республика крым, украина, общество