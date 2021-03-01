https://ria.ru/20210301/kronshtadt-1599064551.html

Восстание балтийских моряков в Кронштадте (1921)

Восстание балтийских моряков в Кронштадте (1921)

Кронштадтское восстание (в советской историографии – Кронштадтский мятеж) 1-18 марта 1921 года – вооруженное выступление гарнизона военно-морской крепости... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T01:37

2021-03-01T01:37

2021-03-01T01:37

кронштадт

справки

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Кронштадтское восстание (в советской историографии – Кронштадтский мятеж) 1-18 марта 1921 года – вооруженное выступление гарнизона военно-морской крепости Кронштадт, береговых частей и экипажей некоторых кораблей Балтийского флота против диктатуры большевиков и политики "военного коммунизма", одно из наиболее крупных проявлений массового недовольства населения и личного состава армии и флота экономическими трудностями и отсутствием демократических свобод в первые годы Советской власти. Поводом к волнениям стали выступления рабочих в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) на фоне резко ухудшившегося в конце зимы 1920-1921 годов экономического и продовольственного положения и введение в городе военного положения. Для прояснения обстановки в Петроград из Кронштадта были направлены делегаты. 27 февраля они доложили на общих собраниях своих команд о причинах волнений рабочих, а также моряков линкоров "Гангут" и "Полтава", стоявших на Неве. 28 февраля 1921 года моряки 1-й бригады линкоров "Петропавловск" и "Севастополь" приняли резолюцию с требованиями политического и экономического характера. Главными лозунгами недовольных были "Советы – без коммунистов!", "Власть Советам, а не партиям!".Днем 1 марта на Якорной площади Кронштадта состоялся митинг, в котором участвовали свыше 16 тысяч человек. Были приняты резолюции с требованием перевыборов Советов, свободы деятельности социалистических партий, упразднения института комиссаров и политотделов, ликвидации заградительных отрядов, предоставления крестьянам полного права распоряжаться землей и др.Присутствовавшие на митинге председатель Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК) Михаил Калинин и комиссар Балтийского флота Николай Кузьмин отказались принять требования митингующих, что лишь подтолкнуло кронштадтцев к более решительным действиям.2 марта восставшие создали Временный революционный комитет (ВРК) под председательством старшего писаря линкора "Петропавловск" Степана Петриченко. Штаб восстания разместился на "Петропавловске". Начался распад большевистской ячейки в Кронштадте: в январе 1921 года она насчитывала 2680 членов, за время восстания из рядов РКП(б) вышли 900 человек; значительная их часть примкнула к восставшим. Попытки мятежников установить контакты с военнослужащими, населением Петрограда и его окрестностей не удались из-за блокады побережья Финского залива заградительными отрядами и ареста почти всех моряков, отправлявшихся делегатами в город.Партийно-государственное руководство РСФСР заняло в отношении кронштадтцев жесткую позицию, отказавшись от любых форм диалога. 2 марта Совет Труда и Обороны при Совете Народных Комиссаров РСФСР объявил участников Кронштадтского восстания вне закона, ввел в Петрограде и Петроградской губернии (ныне Ленинградская область) осадное положение, а руководить подавлением восстания прибыли председатель Реввоенсовета республики Лев Троцкий и главнокомандующий вооруженными силами Сергей Каменев.В ответ на действия властей Временный революционный комитет в целях организации защиты Кронштадта создал "штаб обороны". Общая численность восставших составляла 26 тысяч человек, в распоряжении которых находились два линкора, до 140 орудий и около 100 пулеметов (по другим источникам – около 18 тысяч человек, два линкора, несколько малых кораблей, около 200 орудий, 126 пулеметов).5 марта восставшим был предъявлен ультиматум, отвергавший любые переговоры и мирный исход событий. В ответ солдаты и матросы Кронштадта арестовали руководящих политработников Кронштадта и около 320 коммунистов. В тот же день начались бомбардировки крепости с воздуха, а 7 марта к месту событий была стянута артиллерия. Гарнизон крепости отвечал залпами с вмерзших в лед линкоров и береговой линии обороны.8 марта воссозданная для подавления мятежа 7-я армия под командованием Михаила Тухачевского в составе 18 тысяч человек предприняла попытку наступления на Кронштадт, но потерпела неудачу из-за поспешности в организации штурма, недостатка сил и невысокого боевого духа личного состава: некоторые красноармейцы отказывались идти в бой против "братьев-кронштадтцев".Большевистское командование приняло меры по усилению 7-й армии и других частей Петроградского военного округа. Ненадежные подразделения были расформированы, многие бойцы расстреляны "за отказ от выполнения боевого задания". В войска были направлены свыше трехсот делегатов проходившего в Москве X съезда РКП(б), по партийной мобилизации прибыли 2758 коммунистов. Массовый призыв провел ЦК комсомола. К 16 марта в районе Кроншдатда была сосредоточена группировка численностью 45 тысяч военнослужащих, в том числе в составе 7-й армии – 24 тысячи бойцов, 159 орудий, 433 пулемета, три бронепоезда.Второй штурм Кронштадта был предпринят 17 марта после массированной артподготовки. Преодолев простреливаемое пространство по льду Финского залива, штурмовые отряды ворвались в крепость. Восставшие оказывали упорное сопротивление на улицах города, что позволило почти всем членам кронштадтского ВРК и "штаба обороны" вместе с восемью тысячами военнослужащих и гражданских лиц отступить на территорию Финляндии. В середине дня группа самолетов осуществила налет на линкор "Петропавловск", нанеся ему значительные повреждения. Около 21 часа вмерзшие в лед линкоры были окружены отрядом курсантов, под угрозой применения отравляющих веществ и из-за выступления части старослужащих против восстания экипажи кораблей сдались.К 12 часам 18 марта Кронштадтское восстание было подавлено. Восставшие потеряли убитыми свыше одной тысячи, ранеными более двух тысяч человек. Потери войск Петроградского военного округа составили 1912 человек убитыми и 1208 ранеными.Оценивая Кронштадтское восстание как серьезную угрозу своей политической власти, руководство РСФСР приняло жесткие меры против сдавшихся солдат и матросов. Дела пленных рассматривали наделенные судебными функциями "революционные тройки". Из 10 001 человека, прошедших через них, 2103 были осуждены к расстрелу (без учета расстрелянных без суда), 6447 приговорены к различным срокам заключения, остальные демобилизованы. 2 ноября 1922 года к пятилетию Октябрьской революции решением ВЦИК значительная часть рядовых участников восстания была амнистирована. Указом президента РФ от 10 января 1994 года все участники Кронштадтского восстания реабилитированы, репрессии против них признаны незаконными. (Дополнительный источник: Военная энциклопедия. Воениздат. Москва, 2004. В 8 томах)Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кронштадт, справки