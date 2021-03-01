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https://ria.ru/20210301/koshki-1599445575.html
Ахилл, Аристократ, Бегемот: бесподобные музейные коты
Ахилл, Аристократ, Бегемот: бесподобные музейные коты
В России первого марта отмечают День кошек. А совсем недавно стало известно, что Эрмитаж и "Республика кошек", объединяющая два котокафе и музей, учредили Союз... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:45
2021-03-01T17:42
культура
коломенское
кошки
музей-заповедник "мелихово"
эрмитаж (музей)
фото
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В России первого марта отмечают День кошек. А совсем недавно стало известно, что Эрмитаж и "Республика кошек", объединяющая два котокафе и музей, учредили Союз музейных котов, который будет трудоустраивать питомцев. Пушистые легенды и еще не очень известные, но многообещающие культурные герои — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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коломенское, кошки, музей-заповедник "мелихово", эрмитаж (музей), фото, фото

Ахилл, Аристократ, Бегемот: бесподобные музейные коты

16:45 01.03.2021 (обновлено: 17:42 01.03.2021)
 
Читать ria.ru в
В России первого марта отмечают День кошек. А совсем недавно стало известно, что Эрмитаж и "Республика кошек", объединяющая два котокафе и музей, учредили Союз музейных котов, который будет трудоустраивать питомцев. Пушистые легенды и еще не очень известные, но многообещающие культурные герои — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Белоснежный Ахилл — самый известный кот Петербурга. Раньше он жил в Эрмитаже, а несколько лет назад переехал в семью. Он был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, в 2018-м предсказывал результаты матчей чемпионата мира. Но жизнь Ахилла этим не ограничивается. В последнее время раскрылся его талант фелинотерапевта: кот работает с пациентами домов престарелых и хосписов.

Эрмитажный кот-оракул Ахилл, работающий в Эрмитаже в Санкт-Петербурге, сел на диету в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 в России
1 из 15

Белоснежный Ахилл — самый известный кот Петербурга. Раньше он жил в Эрмитаже, а несколько лет назад переехал в семью. Он был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, в 2018-м предсказывал результаты матчей чемпионата мира. Но жизнь Ахилла этим не ограничивается. В последнее время раскрылся его талант фелинотерапевта: кот работает с пациентами домов престарелых и хосписов.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге — то место, где непременно должны побывать все любители кошек. ​Здесь обитают более полусотни животных, которые давно уже стали легендой и неотъемлемой частью музейной жизни.

Ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева с эрмитажным котом в котокафе Республика кошек
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Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге — то место, где непременно должны побывать все любители кошек. ​Здесь обитают более полусотни животных, которые давно уже стали легендой и неотъемлемой частью музейной жизни.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр Первый поселил в Зимнем дворце кота, привезенного из Голландии. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". А уже статус охранников картинных галерей животным придала основательница Эрмитажа Екатерина Вторая.

Кот в подвале Эрмитажа во время ежегодной акции День эрмитажного кота
3 из 15

Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр Первый поселил в Зимнем дворце кота, привезенного из Голландии. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". А уже статус охранников картинных галерей животным придала основательница Эрмитажа Екатерина Вторая.

© РИА Новости / Игорь Руссак
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Союз музейных котов, учрежденный Эрмитажем и "Республикой кошек", намерен способствовать тому, чтобы питомцы закрепились в учреждениях культуры.

В котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
4 из 15

Союз музейных котов, учрежденный Эрмитажем и "Республикой кошек", намерен способствовать тому, чтобы питомцы закрепились в учреждениях культуры.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Нина Алексеева

Золотистый красавец по кличке Аристократ — одна из эрмитажных знаменитостей. В 2018 году кот дебютировал в филармонии, ему досталась партия на премьере "Мистерии нового времени" композитора Дмитрия Жученко.

Эрмитажный кот по кличке Аристократ
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Золотистый красавец по кличке Аристократ — одна из эрмитажных знаменитостей. В 2018 году кот дебютировал в филармонии, ему досталась партия на премьере "Мистерии нового времени" композитора Дмитрия Жученко.

© РИА Новости / Нина Алексеева
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Участники онлайн-конференции "Котики против коронавируса" в петербургском котокафе "Республика кошек".

Кошки во время онлайн-конференции Котики против коронавируса в котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге
6 из 15

Участники онлайн-конференции "Котики против коронавируса" в петербургском котокафе "Республика кошек".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Игорь Руссак / Перейти в фотобанк

Каждый год в мае проходит традиционный для Санкт-Петербурга праздник "День эрмитажного кота".

Кот в подвале Эрмитажа во время ежегодной акции День эрмитажного кота
7 из 15

Каждый год в мае проходит традиционный для Санкт-Петербурга праздник "День эрмитажного кота".

© РИА Новости / Игорь Руссак
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Коты служат не только в Эрмитаже, но и в других музеях и учреждениях культуры.

Посетительница котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
8 из 15

Коты служат не только в Эрмитаже, но и в других музеях и учреждениях культуры.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Посетителей "нехорошей квартиры" под номером 50 музея Михаила Булгакова на Большой Садовой улице в Москве встречает Кот Бегемот, названный так в честь персонажа романа "Мастер и Маргарита".

Новый кот Бегемот в нехорошей квартире под номером 50 музея Михаила Булгакова на Большой Садовой улице, дом 10 в Москве
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Посетителей "нехорошей квартиры" под номером 50 музея Михаила Булгакова на Большой Садовой улице в Москве встречает Кот Бегемот, названный так в честь персонажа романа "Мастер и Маргарита".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкКошка у входа в дом-музей Сергея Довлатова в деревне Березино Пушкиногорского района Псковской области.
Кошка у входа в дом-музей Сергея Довлатова в деревне Березино Пушкиногорского района Псковской области
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Кошка у входа в дом-музей Сергея Довлатова в деревне Березино Пушкиногорского района Псковской области.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанк

Кошка на дереве в музее-заповеднике "Коломенское".

Кошка сидит на дереве на территории музея-заповедника Коломенское
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Кошка на дереве в музее-заповеднике "Коломенское".

© РИА Новости / Владимир Сергеев
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк

Кошка из Государственного литературно-мемориальном музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово".

Кошка в Государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике А.П. Чехова Мелихово в Московской области
12 из 15

Кошка из Государственного литературно-мемориальном музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово".

© РИА Новости / Виталий Белоусов
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© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" живут коты и кошки самого разного окраса.

Кот в Аптекарском огороде
13 из 15

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" живут коты и кошки самого разного окраса.

© Фото : пресс-служба Ботанического сада МГУ имени М. В. Ломоносова "Аптекарский огород"
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Аптекарский огород — рай для кошек.

Кошка в Аптекарском огороде Ботанического сада Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова.
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Аптекарский огород — рай для кошек.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Максим Богодвид

Кот на территории историко-архитектурного и художественного музея "Остров-град Свияжск".

Собор Богоматери Всех Скорбящих Радости на территории историко-архитектурного и художественного музея Остров-град Свияжск
15 из 15

Кот на территории историко-архитектурного и художественного музея "Остров-град Свияжск".

© РИА Новости / Максим Богодвид
 
КультураКоломенскоекошкиМузей-заповедник "Мелихово"Эрмитаж (музей)Фото
 
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