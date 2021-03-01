https://ria.ru/20210301/koshki-1599445575.html

Ахилл, Аристократ, Бегемот: бесподобные музейные коты

Ахилл, Аристократ, Бегемот: бесподобные музейные коты

В России первого марта отмечают День кошек. А совсем недавно стало известно, что Эрмитаж и "Республика кошек", объединяющая два котокафе и музей, учредили Союз... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:45

2021-03-01T16:45

2021-03-01T17:42

культура

коломенское

кошки

музей-заповедник "мелихово"

эрмитаж (музей)

фото

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В России первого марта отмечают День кошек. А совсем недавно стало известно, что Эрмитаж и "Республика кошек", объединяющая два котокафе и музей, учредили Союз музейных котов, который будет трудоустраивать питомцев. Пушистые легенды и еще не очень известные, но многообещающие культурные герои — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коломенское, кошки, музей-заповедник "мелихово", эрмитаж (музей), фото, фото