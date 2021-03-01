Ахилл, Аристократ, Бегемот: бесподобные музейные коты
Белоснежный Ахилл — самый известный кот Петербурга. Раньше он жил в Эрмитаже, а несколько лет назад переехал в семью. Он был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, в 2018-м предсказывал результаты матчей чемпионата мира. Но жизнь Ахилла этим не ограничивается. В последнее время раскрылся его талант фелинотерапевта: кот работает с пациентами домов престарелых и хосписов.
Белоснежный Ахилл — самый известный кот Петербурга. Раньше он жил в Эрмитаже, а несколько лет назад переехал в семью. Он был оракулом во время футбольного Кубка конфедераций 2017 года, в 2018-м предсказывал результаты матчей чемпионата мира. Но жизнь Ахилла этим не ограничивается. В последнее время раскрылся его талант фелинотерапевта: кот работает с пациентами домов престарелых и хосписов.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге — то место, где непременно должны побывать все любители кошек. Здесь обитают более полусотни животных, которые давно уже стали легендой и неотъемлемой частью музейной жизни.
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге — то место, где непременно должны побывать все любители кошек. Здесь обитают более полусотни животных, которые давно уже стали легендой и неотъемлемой частью музейной жизни.
Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр Первый поселил в Зимнем дворце кота, привезенного из Голландии. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". А уже статус охранников картинных галерей животным придала основательница Эрмитажа Екатерина Вторая.
Эрмитажные коты ведут свою историю с начала ХVIII века, когда Петр Первый поселил в Зимнем дворце кота, привезенного из Голландии. Позднее императрица Елизавета Петровна издала "Указ о высылке ко двору котов". А уже статус охранников картинных галерей животным придала основательница Эрмитажа Екатерина Вторая.
Союз музейных котов, учрежденный Эрмитажем и "Республикой кошек", намерен способствовать тому, чтобы питомцы закрепились в учреждениях культуры.
Союз музейных котов, учрежденный Эрмитажем и "Республикой кошек", намерен способствовать тому, чтобы питомцы закрепились в учреждениях культуры.
Золотистый красавец по кличке Аристократ — одна из эрмитажных знаменитостей. В 2018 году кот дебютировал в филармонии, ему досталась партия на премьере "Мистерии нового времени" композитора Дмитрия Жученко.
Золотистый красавец по кличке Аристократ — одна из эрмитажных знаменитостей. В 2018 году кот дебютировал в филармонии, ему досталась партия на премьере "Мистерии нового времени" композитора Дмитрия Жученко.
Участники онлайн-конференции "Котики против коронавируса" в петербургском котокафе "Республика кошек".
Участники онлайн-конференции "Котики против коронавируса" в петербургском котокафе "Республика кошек".
Каждый год в мае проходит традиционный для Санкт-Петербурга праздник "День эрмитажного кота".
Каждый год в мае проходит традиционный для Санкт-Петербурга праздник "День эрмитажного кота".
Коты служат не только в Эрмитаже, но и в других музеях и учреждениях культуры.
Коты служат не только в Эрмитаже, но и в других музеях и учреждениях культуры.
Посетителей "нехорошей квартиры" под номером 50 музея Михаила Булгакова на Большой Садовой улице в Москве встречает Кот Бегемот, названный так в честь персонажа романа "Мастер и Маргарита".
Посетителей "нехорошей квартиры" под номером 50 музея Михаила Булгакова на Большой Садовой улице в Москве встречает Кот Бегемот, названный так в честь персонажа романа "Мастер и Маргарита".
Кошка на дереве в музее-заповеднике "Коломенское".
Кошка на дереве в музее-заповеднике "Коломенское".
Кошка из Государственного литературно-мемориальном музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово".
Кошка из Государственного литературно-мемориальном музея-заповедника А.П. Чехова "Мелихово".
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" живут коты и кошки самого разного окраса.
В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" живут коты и кошки самого разного окраса.
Аптекарский огород — рай для кошек.
Кот на территории историко-архитектурного и художественного музея "Остров-град Свияжск".
Кот на территории историко-архитектурного и художественного музея "Остров-град Свияжск".