https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599449808.html

Число случаев COVID-19 в США выросло на 51 тысячу за сутки

Число случаев COVID-19 в США выросло на 51 тысячу за сутки

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 51 тысячу, скончались свыше 1 тысячи человек, следует из данных... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:43

2021-03-01T15:43

2021-03-01T15:43

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 51 тысячу, скончались свыше 1 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа в США медики зафиксировали 51 204 новых случая заболевания COVID-19 и 1097 летальных исходов.Общее число заболевших COVID-19 в США с начала эпидемии достигло 28 605 937, скончались 513 092 пациента с диагностированным COVID-19.

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире