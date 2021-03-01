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Число случаев COVID-19 в США выросло на 51 тысячу за сутки
Число случаев COVID-19 в США выросло на 51 тысячу за сутки
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 51 тысячу, скончались свыше 1 тысячи человек, следует из данных... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:43
2021-03-01T15:43
2021-03-01T15:43
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в США за прошедшие сутки увеличилось на 51 тысячу, скончались свыше 1 тысячи человек, следует из данных университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за минувшие 24 часа в США медики зафиксировали 51 204 новых случая заболевания COVID-19 и 1097 летальных исходов.Общее число заболевших COVID-19 в США с начала эпидемии достигло 28 605 937, скончались 513 092 пациента с диагностированным COVID-19.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире