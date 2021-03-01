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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599395941.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший в России темп в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:07
2021-03-01T11:07
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
магаданская область
республика тыва
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший в России темп в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,04%, 3. Магаданская область 0,05%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, магаданская область, республика тыва

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:07 01.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. За сутки нет прироста COVID-19 в Ненецком автономном округе, наименьший в России темп в Туве - 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Ненецкий автономный округ 0%, 2. Республика Тыва 0,04%, 3. Магаданская область 0,05%", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыМагаданская областьРеспублика Тыва
 
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