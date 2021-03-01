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ВОЗ: менее 10% жителей Земли имеют антитела к COVID-19
ВОЗ: менее 10% жителей Земли имеют антитела к COVID-19
Менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета, заявила главный... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T02:42
2021-03-01T04:22
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.В ходе интервью, транслировавшегося в Twitter организации, Сваминатан отметила, что ВОЗ следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира. Хотя результаты исследований показывают, что подчас не менее половины населения города имеют антитела к коронавирусу, это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета."Безусловно, местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета", - отметила эксперт, пояснив, что когда не имеющие антител жители такого населенного пункта выезжают за его пределы, они по-прежнему подвергаются риску заражения.Единственный способ достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах - вакцинация, заявила Сваминатан.
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коронавирус covid-19, весь мир, воз, в мире

ВОЗ: менее 10% жителей Земли имеют антитела к COVID-19

02:42 01.03.2021 (обновлено: 04:22 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках вакцину
Медицинский сотрудник держит в руках вакцину - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Менее 10% населения мира выработали антитела к коронавирусу, вакцинация служит единственным способом достижения коллективного иммунитета, заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
В ходе интервью, транслировавшегося в Twitter организации, Сваминатан отметила, что ВОЗ следит за исследованиями, в которых анализируют очаги заражения в некоторых городах мира. Хотя результаты исследований показывают, что подчас не менее половины населения города имеют антитела к коронавирусу, это не позволяет говорить о достижении коллективного иммунитета.
"ВОЗ следит за этими сероэпидемиологическими исследованиями, по последним подсчетам, их было около 500. И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу", - заявила Сваминатан.
"Безусловно, местами, например, в густонаселенных городских районах, есть очаги, в которых 50-60% населения подверглись воздействию вируса и имеют антитела. Однако из этого не следует, что весь город, провинция, штат или страна достигли коллективного иммунитета", - отметила эксперт, пояснив, что когда не имеющие антител жители такого населенного пункта выезжают за его пределы, они по-прежнему подвергаются риску заражения.
Единственный способ достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах - вакцинация, заявила Сваминатан.
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