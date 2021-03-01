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Минпросвещения вдвое сократит количество специальностей в колледжах
Минпросвещения вдвое сократит количество специальностей в колледжах
Министерство просвещения РФ намерено сократить в два раза число специальностей, по которым обучают в заведениях среднего профессионального образования, за счет... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T19:12
2021-03-01T19:12
2021-03-01T19:12
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министерство просвещения РФ намерено сократить в два раза число специальностей, по которым обучают в заведениях среднего профессионального образования, за счет их объединения и укрупнения, заявил первый заместитель министра Дмитрий Глушко."Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше", - заявил он в интервью "Российской газете".Он уточнил, что ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна: многие программы будут объединены или трансформированы. Другие переведут на уровень профобучения, на "короткие" программы, которые можно будет дополнительно и быстро освоить во время обучения в колледже, по принципу конструктора компетенций."Но главное, за счет чего произойдет это укрупнение, - совершенно новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС)", - заявил замминистра.Глушко пояснил, что министерство предложило сделать ФГОС более рамочным и "широким" - оставить один документ для целой группы профессий. Это позволит быстро реагировать на требования экономики и оперативно корректировать образовательные программы. Например, действующие три профессии - мастер общестроительных работ, арматурщик" и слесарь по строительно-монтажным работам - укрупнятся в одну профессию с широким набором квалификаций.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министерство просвещения
РФ намерено сократить в два раза число специальностей, по которым обучают в заведениях среднего профессионального образования, за счет их объединения и укрупнения, заявил первый заместитель министра Дмитрий Глушко.
"Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше", - заявил он в интервью "Российской газете".
Он уточнил, что ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна: многие программы будут объединены или трансформированы. Другие переведут на уровень профобучения, на "короткие" программы, которые можно будет дополнительно и быстро освоить во время обучения в колледже, по принципу конструктора компетенций.
"Но главное, за счет чего произойдет это укрупнение, - совершенно новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС)", - заявил замминистра.
Глушко пояснил, что министерство предложило сделать ФГОС более рамочным и "широким" - оставить один документ для целой группы профессий. Это позволит быстро реагировать на требования экономики и оперативно корректировать образовательные программы. Например, действующие три профессии - мастер общестроительных работ, арматурщик" и слесарь по строительно-монтажным работам - укрупнятся в одну профессию с широким набором квалификаций.