https://ria.ru/20210301/kolledzhi-1599501776.html

Минпросвещения вдвое сократит количество специальностей в колледжах

Минпросвещения вдвое сократит количество специальностей в колледжах

Министерство просвещения РФ намерено сократить в два раза число специальностей, по которым обучают в заведениях среднего профессионального образования, за счет... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T19:12

2021-03-01T19:12

2021-03-01T19:12

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595532514_0:0:2996:1685_1920x0_80_0_0_f4de11b665e38c6d6d7f5819a4b9fcdb.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Министерство просвещения РФ намерено сократить в два раза число специальностей, по которым обучают в заведениях среднего профессионального образования, за счет их объединения и укрупнения, заявил первый заместитель министра Дмитрий Глушко."Мы постоянно обновляем перечень профессий и специальностей среднего профобразования. Сейчас их около 500. Останется в два раза меньше", - заявил он в интервью "Российской газете".Он уточнил, что ни один навык и ни одна компетенция не будет потеряна: многие программы будут объединены или трансформированы. Другие переведут на уровень профобучения, на "короткие" программы, которые можно будет дополнительно и быстро освоить во время обучения в колледже, по принципу конструктора компетенций."Но главное, за счет чего произойдет это укрупнение, - совершенно новый способ формирования государственного образовательного стандарта (ФГОС)", - заявил замминистра.Глушко пояснил, что министерство предложило сделать ФГОС более рамочным и "широким" - оставить один документ для целой группы профессий. Это позволит быстро реагировать на требования экономики и оперативно корректировать образовательные программы. Например, действующие три профессии - мастер общестроительных работ, арматурщик" и слесарь по строительно-монтажным работам - укрупнятся в одну профессию с широким набором квалификаций.

https://ria.ru/20210210/smartfony-1596800097.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/ege-1592725619.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), общество