https://ria.ru/20210301/khimzavod-1599383588.html

На подмосковном химзаводе погибла женщина

На подмосковном химзаводе погибла женщина

Женщина погибла при технологической вспышке в цеху Краснозаводского химического завода в Сергиевом Посаде, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T09:51

2021-03-01T09:51

2021-03-01T09:51

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергиев посад

происшествия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Женщина погибла при технологической вспышке в цеху Краснозаводского химического завода в Сергиевом Посаде, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.Ранее сообщалось, что в 08.35 мск спасателям поступила информация о технологической вспышке в цеху завода по адресу: площадь Рдултовского, дом 1, ."К сожалению, женщина погибла", - сказал собеседник агентства.

сергиев посад

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергиев посад, происшествия