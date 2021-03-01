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На подмосковном химзаводе погибла женщина
На подмосковном химзаводе погибла женщина
Женщина погибла при технологической вспышке в цеху Краснозаводского химического завода в Сергиевом Посаде, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T09:51
2021-03-01T09:51
2021-03-01T09:51
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергиев посад
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Женщина погибла при технологической вспышке в цеху Краснозаводского химического завода в Сергиевом Посаде, рассказали РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС.Ранее сообщалось, что в 08.35 мск спасателям поступила информация о технологической вспышке в цеху завода по адресу: площадь Рдултовского, дом 1, ."К сожалению, женщина погибла", - сказал собеседник агентства.
сергиев посад
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергиев посад, происшествия