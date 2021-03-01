https://ria.ru/20210301/kharlamov-1599396337.html
Little Big и опасные фокусы. Как Гарик Харламов отметил 40-летие
Little Big и опасные фокусы. Как Гарик Харламов отметил 40-летие
Российский шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов, несмотря на приметы, с размахом отметил свое 40-летие в одном из московских спорт-баров в это... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:42
2021-03-01T12:42
2021-03-01T12:42
софья таюрская
ильич (илья прусикин)
шоубиз
сергей бурунов
little big
шоу-бизнес
знаменитости
звезды
гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов, несмотря на приметы, с размахом отметил свое 40-летие в одном из московских спорт-баров в это воскресенье. О том, кто был среди гостей и что происходило на празднике, — в подборке РИА Новости. Песни и танцы от Little Big Одними из самых заметных гостей стали участники группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) и Софья Таюрская. Весь вечер они пели в караоке, шутили с именинником и рассказывали о происходящем в сторис Instagram.Например, Прусикин опубликовал ролик, в котором Софья мощно исполняет оскароносную песню певицы Adele "Scyfall".Скромный Сергей БуруновПопулярный актер Сергей Бурунов тоже был в числе приглашенных. Соцсети звезда "Полицейского с Рублевки" и "Ивановых-Ивановых" ведет неохотно. Поэтому появился на странице Ильи Прусикина. Среди других звездных гостей были замечены: Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Азамат Мусагалиев и другие. Опасные фокусыОдним из самых эффектных развлечений вечера стали трюки с использованием ножей и мечей, которыми фокусник размахивал с завязанными глазами. Марина Кравиц, участница Comedy Club и хорошая подруга Гарика Харламова, мужественно выдержала номер с воздушным шаром. Иллюзионист лопнул предмет ножом, пока Кравиц держала его на уровне груди. Именинник в прямом смысле этого слова мог "потерять голову", когда фокусник рубил ананас длинной саблей (фрукт был установлен на макушке шоумена). Кристину Асмус не позвали?Экс-супруги Харламова, актрисы Кристины Асмус по неизвестной причине не было. Однако в своем инстаграме она поздравила юмориста, разместив трогательный редкий снимок с ним и дочерью Настей в младенчестве. Асмус и Харламов не публиковали фотографии дочери до пяти лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210211/kharlamov-1597124552.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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софья таюрская, ильич (илья прусикин), сергей бурунов, little big, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, гарик харламов (игорь), москва
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский шоумен и резидент Comedy Club Гарик Харламов, несмотря на приметы, с размахом отметил свое 40-летие в одном из московских спорт-баров в это воскресенье. О том, кто был среди гостей и что происходило на празднике, — в подборке РИА Новости.
Песни и танцы от Little Big
Одними из самых заметных гостей стали участники группы Little Big Илья Прусикин (Ильич) и Софья Таюрская. Весь вечер они пели в караоке, шутили с именинником и рассказывали о происходящем в сторис Instagram.
Например, Прусикин опубликовал ролик, в котором Софья мощно исполняет оскароносную песню певицы Adele "Scyfall".
Скромный Сергей Бурунов
Популярный актер Сергей Бурунов тоже был в числе приглашенных. Соцсети звезда "Полицейского с Рублевки" и "Ивановых-Ивановых" ведет неохотно. Поэтому появился на странице Ильи Прусикина.
Среди других звездных гостей были замечены
: Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Азамат Мусагалиев и другие.
Опасные фокусы
Одним из самых эффектных развлечений вечера стали трюки с использованием ножей и мечей, которыми фокусник размахивал с завязанными глазами.
Марина Кравиц, участница Comedy Club и хорошая подруга Гарика Харламова, мужественно выдержала номер с воздушным шаром. Иллюзионист лопнул предмет ножом, пока Кравиц держала его на уровне груди.
Именинник в прямом смысле этого слова мог "потерять голову", когда фокусник рубил ананас длинной саблей (фрукт был установлен на макушке шоумена).
"Чуть не убили Гарика", — написал на своей странице Прусикин.
Кристину Асмус не позвали?
Экс-супруги Харламова, актрисы Кристины Асмус по неизвестной причине не было. Однако в своем инстаграме она поздравила юмориста, разместив
трогательный редкий снимок с ним и дочерью Настей в младенчестве. Асмус и Харламов не публиковали фотографии дочери до пяти лет.