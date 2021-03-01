https://ria.ru/20210301/khabarovskiy-kray-1599423968.html

Хабаровский край

Хабаровский край

Хабаровский край образован 20 октября 1938 года. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:04

2021-03-01T14:04

2021-03-01T16:07

хабаровский край

справки

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Хабаровский край образован 20 октября 1938 года.Входит в число крупнейших по размерам административно-территориальных образований Российской Федерации, расположен в центральной части российского Дальнего Востока, простираясь с севера на юг на 1800 километров, с запада на восток – от 125 до 750 километров. С востока край омывается водами Охотского и Японского (Татарский пролив) морей. Береговая линия протяженностью более 2,5 тысяч километров изобилует множеством бухт и заливов. Помимо континентальной части в состав Хабаровского края входят несколько островов, самые крупные из которых – Шантарские.Край имеет общие границы с Республикой Саха (Якутия), Приморским краем, Амурской, Магаданской и Еврейской автономной областями; проливы Невельского и Татарский отделяют его от острова Сахалин, а Охотское море – от Камчатской области. На юго-западе по рекам Амур и Уссури проходит государственная граница с Китаем.Площадь – 787,6 тысячи квадратных километров.Численность населения на 1 января 2020 года – 1315,6 тысячи человек.В состав Хабаровского края входят 17 муниципальных районов, семь городов, 17 поселков городского типа, 412 сельских населенных пунктов. Административный центр – Хабаровск. Крупнейшие города: Комсомольск-на-Амуре, Амурск. Около 80% территории края относится к районам Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, где проживает около 40% населения. В национальных селах края компактно проживают представители 17 коренных малочисленных народов Севера. Высшим должностным лицом Хабаровского края является губернатор. С июль 2020 года временно исполняющим обязанности губернатора является Михаил Дегтярев.Хабаровский край является одной из наиболее развитых в экономическом отношении территорий российского Дальнего Востока. Экономика Хабаровского края является многопрофильной и диверсифицированной, базируется на развитом промышленном производстве и транспортном обслуживании магистральных грузопотоков, что формирует важное конкурентное преимущество региона перед большинством субъектов Дальнего Востока. Также развиты рыболовство, лесозаготовки.Основу промышленного производства составляют крупнейшие машиностроительные предприятия, включая оборонные, в области авиа- и судостроения. Базовые предприятия авиастроительного сектора – филиал ПАО "Компания "Сухой" "Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина", Производственный центр филиала "Региональные самолеты" ПАО "Научно-производственная корпорация "Иркут" – входят в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация".Основными предприятиями судостроительной отрасли края являются ПАО "Амурский судостроительный завод" и АО "Хабаровский судостроительный завод", входящие в структуру АО "Объединенная судостроительная корпорация".В крае действуют предприятия по производству взрывчатых веществ и утилизации боеприпасов, ремонту авиационной техники, капитальному ремонту вооружения и военной техники номенклатуры противовоздушной обороны и военно-воздушных сил.Ключевыми составляющими промышленного производства в крае являются также нефтепереработка, добыча металлических руд и металлургия, деревообработка, электроэнергетика, производство пищевых продуктов и напитков. Край производит основную долю лесных материалов, продукции машиностроения, практически весь объем нефтепродуктов, стали и стального проката в Дальневосточном федеральном округеОн входит в первую десятку российских регионов по добыче драгоценных металлов и объемам лесозаготовок.Регион обладает развитой инвестиционной инфраструктурой: действуют три территории опережающего развития – "Комсомольск", "Хабаровск" и "Николаевск". На Ванинский и Советско-Гаванский районы распространен режим Свободного порта. Преимуществом Хабаровского края является выгодное географическое положение. Территория занимает ключевые позиции в единой транспортной системе Дальнего Востока. Именно здесь пересекаются пути из Азии в Европу.Город Хабаровск является ключевым логистическим и инфраструктурным узлом в товарообмене между Россией и странами Азиатско-тихоокеанского региона. Сельскохозяйственное производство в крае ведется в сложных природно-климатических условиях при значительной удаленности от основных районов производства материально-технических ресурсов, потребляемых в процессе производства (семян, удобрений, средств защиты растений, сельскохозяйственной техники и т.д.).В структуре сельскохозяйственного производства преобладает отрасль растениеводства (около 60% в общем объеме производства продукции).В крае также развивается животноводство. В этой отрасли хозяйства специализируются по молочному и мясному скотоводству, яичному и мясному птицеводству, производству свиней мясных пород, а также оленеводству.Значительный вклад в развитие сельского хозяйства края вносят малые формы хозяйствования на селе. Основу минерально-сырьевой базы Хабаровского края составляют месторождения благородных металлов (золото, серебро, платиноиды), олова, меди, каменного угля.Особо охраняемые территории занимают 8,61% площади края, среди них – Болоньский заповедник, Джугджурский заповедник, Буреинский заповедник, Большехехцирский заповедник, Ботчинский заповедник, Комсомольский заповедник, национальный парк "Шантарские острова", Анюйский национальный парк, пять государственных природных заказников, 26 региональных заказников, восемь экологических коридоров (обеспечивают пространственную связь между охраняемыми природными территориями), один дендропарк, три природных парка, 61 памятник природы и др. Несмотря на географическое расположение и территориальную близость с азиатскими культурами таких стран, как Япония, Республика Корея, Китайская Народная Республика, Хабаровский край сохранил свою уникальную историю, самобытные традиции, объекты культурного показа, архитектуру.Разнообразие природных ресурсов в крае определяют особую популярность водного туризма. Наибольший интерес представляют сплавы по многочисленным горным рекам, маршруты приключенческого и рыболовного туризма.Одним из уникальных и неповторимых природных объектов являются Шантарские острова. На островах большое количество скал из мрамора и полудрагоценного камня яшмы самых причудливых форм и цветов – розовые, зеленые, красные, белые.Главная достопримечательность края – река Амур, в долине которой сосредоточено наибольшее количество природных, культурно-исторических туристских объектов.Среди объектов этнографического туризма наиболее интересны наскальные рисунки, расположенные вблизи национального нанайского села Сикачи-Алян и озера Болонь, которое является крупнейшим орнитологическим заповедником и знаменито тем, что в его окрестностях в прошлом находились буддийский храм и древние поселения. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки