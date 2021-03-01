https://ria.ru/20210301/izbienie-1599436136.html

В Кузбассе проверяют информацию об избивших мужчину подростках

В Кузбассе проверяют информацию об избивших мужчину подростках

СК в Кузбассе проверяет информацию о подростках из Прокопьевска, которые жестоко избили пьяного мужчину, сидевшего в подъезде одного из них, сообщает... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:16

2021-03-01T14:16

2021-03-01T14:16

россия

следственный комитет россии (ск рф)

прокопьевск

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 1 мар - РИА Новости. СК в Кузбассе проверяет информацию о подростках из Прокопьевска, которые жестоко избили пьяного мужчину, сидевшего в подъезде одного из них, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.Ранее в сети появились кадры, на которых запечатлено, как на мужчину со спины набрасывается подросток. Он сваливает человека с ног, пинает и спрашивает, зачем тот сидит в его подъезде. Несколько раз пнув мужчину, подросток отходит от него, затем другой пинает мужчину ногами по голове. Как сообщил автор ролика, инцидент произошел в Прокопьевске."Следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Прокопьевске подростки избили мужчину. По данному факту следственными органами Следственного комитета… проводится доследственная проверка. Следствию предстоит установить всех участников инцидента, проанализировать причины и условия, способствовавшие противоправному поведению подростков", – сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210228/draka-1599317228.html

россия

прокопьевск

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), прокопьевск, кемеровская область, происшествия