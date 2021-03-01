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В Кузбассе проверяют информацию об избивших мужчину подростках
В Кузбассе проверяют информацию об избивших мужчину подростках
СК в Кузбассе проверяет информацию о подростках из Прокопьевска, которые жестоко избили пьяного мужчину, сидевшего в подъезде одного из них, сообщает... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:16
2021-03-01T14:16
россия
следственный комитет россии (ск рф)
прокопьевск
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 1 мар - РИА Новости. СК в Кузбассе проверяет информацию о подростках из Прокопьевска, которые жестоко избили пьяного мужчину, сидевшего в подъезде одного из них, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.Ранее в сети появились кадры, на которых запечатлено, как на мужчину со спины набрасывается подросток. Он сваливает человека с ног, пинает и спрашивает, зачем тот сидит в его подъезде. Несколько раз пнув мужчину, подросток отходит от него, затем другой пинает мужчину ногами по голове. Как сообщил автор ролика, инцидент произошел в Прокопьевске."Следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Прокопьевске подростки избили мужчину. По данному факту следственными органами Следственного комитета… проводится доследственная проверка. Следствию предстоит установить всех участников инцидента, проанализировать причины и условия, способствовавшие противоправному поведению подростков", – сообщает ведомство.
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россия
прокопьевск
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россия, следственный комитет россии (ск рф), прокопьевск, кемеровская область, происшествия

В Кузбассе проверяют информацию об избивших мужчину подростках

14:16 01.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 1 мар - РИА Новости. СК в Кузбассе проверяет информацию о подростках из Прокопьевска, которые жестоко избили пьяного мужчину, сидевшего в подъезде одного из них, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.
Ранее в сети появились кадры, на которых запечатлено, как на мужчину со спины набрасывается подросток. Он сваливает человека с ног, пинает и спрашивает, зачем тот сидит в его подъезде. Несколько раз пнув мужчину, подросток отходит от него, затем другой пинает мужчину ногами по голове. Как сообщил автор ролика, инцидент произошел в Прокопьевске.
"Следственными органами Следственного комитета… по Кемеровской области… в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в городе Прокопьевске подростки избили мужчину. По данному факту следственными органами Следственного комитета… проводится доследственная проверка. Следствию предстоит установить всех участников инцидента, проанализировать причины и условия, способствовавшие противоправному поведению подростков", – сообщает ведомство.
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РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ПрокопьевскКемеровская областьПроисшествия
 
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