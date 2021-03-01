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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210301/italiya-1599438544.html
Италия направит в Россию инспекторов на производство "Спутник V"
Италия направит в Россию инспекторов на производство "Спутник V"
Италия направит в Россию двух инспекторов для проверки предприятий-производителей вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил главный врач итальянского... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T14:29
2021-03-01T14:29
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
александр гинцбург
здоровье - общество
евросоюз
москва
италия
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РИМ, 1 мар - РИА Новости. Италия направит в Россию двух инспекторов для проверки предприятий-производителей вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил главный врач итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя (Francesco Vaia).Ранее руководство научно-лечебного учреждения направило в минздрав Италии положительное заключение относительно эффективности и безопасности использования российского препарата."Спутник" действует. Мы провели его независимую оценку как исследовательский институт, а не как отдельная группа. Документ был распространен без какого-либо желания вмешиваться в политику", - заявил Вайя в интервью газете Corriere della Sera. Согласно выводам Spallanzani, вакцина показывает 90-процентную эффективность при заражении с симптомами и 100-процентную при тяжелом течении заболевания.Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.Снижение поставок одобренных в Евросоюзе вакцин приводит к задержкам в выполнении планов итальянских властей по массовой вакцинации от COVID-19. В сложившейся ситуации руководители ряда итальянских областей и видные представители научно-медицинского сообщества страны проявляют все больший интерес к российской вакцине, призывая разрешить ее закупку и применение в рамках Европейского союза."Мы только что сделали прививки двум итальянским инспекторам, которые поедут в Москву, чтобы проверить стандарты качества на предприятиях, производящих "Спутник", - заявил Вайя.О необходимости поступления российской вакцины в Италию в понедельник заявил директор Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Mario Negri Institute for Pharmacological Research) профессор Джузеппе Ремуцци. В интервью той же Corriere он отметил, что проверку производства "Спутника" нужно провести с учетом того, что "инспекторы не могут требовать, чтобы вакцина, которую производят в России или Китае, изготавливалась на оборудовании с маркировкой СE", продукция которого соответствует всем директивам Евросоюза.
https://ria.ru/20210301/vaktsina-1599374656.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, александр гинцбург, здоровье - общество, евросоюз, москва, италия

Италия направит в Россию инспекторов на производство "Спутник V"

14:29 01.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГруз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал "Москва Карго" в аэропорту Шереметьево
Груз с российской вакциной Sputnik V от коронавирусной инфекции covid-19, доставленный на склад в грузовой терминал Москва Карго в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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РИМ, 1 мар - РИА Новости. Италия направит в Россию двух инспекторов для проверки предприятий-производителей вакцины от коронавируса "Спутник V", заявил главный врач итальянского Национального института инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani Франческо Вайя (Francesco Vaia).
Ранее руководство научно-лечебного учреждения направило в минздрав Италии положительное заключение относительно эффективности и безопасности использования российского препарата.
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"Спутник" действует. Мы провели его независимую оценку как исследовательский институт, а не как отдельная группа. Документ был распространен без какого-либо желания вмешиваться в политику", - заявил Вайя в интервью газете Corriere della Sera. Согласно выводам Spallanzani, вакцина показывает 90-процентную эффективность при заражении с симптомами и 100-процентную при тяжелом течении заболевания.
Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.
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Снижение поставок одобренных в Евросоюзе вакцин приводит к задержкам в выполнении планов итальянских властей по массовой вакцинации от COVID-19. В сложившейся ситуации руководители ряда итальянских областей и видные представители научно-медицинского сообщества страны проявляют все больший интерес к российской вакцине, призывая разрешить ее закупку и применение в рамках Европейского союза.
"Мы только что сделали прививки двум итальянским инспекторам, которые поедут в Москву, чтобы проверить стандарты качества на предприятиях, производящих "Спутник", - заявил Вайя.
О необходимости поступления российской вакцины в Италию в понедельник заявил директор Института фармакологических исследований имени Марио Негри (Mario Negri Institute for Pharmacological Research) профессор Джузеппе Ремуцци. В интервью той же Corriere он отметил, что проверку производства "Спутника" нужно провести с учетом того, что "инспекторы не могут требовать, чтобы вакцина, которую производят в России или Китае, изготавливалась на оборудовании с маркировкой СE", продукция которого соответствует всем директивам Евросоюза.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияАлександр ГинцбургЗдоровье - ОбществоЕвросоюзМоскваИталия
 
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