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Иноагентов начали наказывать за сбор данных в сфере нацбезопасности
Иноагентов начали наказывать за сбор данных в сфере нацбезопасности
Закон о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физических лиц и организаций-иноагентов вступил в силу в России, правонарушителям будет грозить... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T00:35
2021-03-01T00:35
россия
общество
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Закон о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физических лиц и организаций-иноагентов вступил в силу в России, правонарушителям будет грозить наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.Соответствующие изменения внесены в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ, санкция которой теперь предусматривает привлечение к ответственности иностранных агентов, которые после назначения административного наказания продолжат нарушать установленные законодательством правила.В частности, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов физлицу или организации грозит штраф до 300 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.Аналогичные санкции могут применяться за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП РФ.Кроме того, за злостное уклонение от предоставления документов, которые необходимы для решения вопроса о включении их в соответствующий реестр, НКО и физлицам-иноагентам, работающим в России в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности РФ, будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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россия, общество

Иноагентов начали наказывать за сбор данных в сфере нацбезопасности

00:35 01.03.2021
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Закон о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физических лиц и организаций-иноагентов вступил в силу в России, правонарушителям будет грозить наказание вплоть до 5 лет лишения свободы.
Соответствующие изменения внесены в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ, санкция которой теперь предусматривает привлечение к ответственности иностранных агентов, которые после назначения административного наказания продолжат нарушать установленные законодательством правила.
В частности, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов физлицу или организации грозит штраф до 300 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Аналогичные санкции могут применяться за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП РФ.
Кроме того, за злостное уклонение от предоставления документов, которые необходимы для решения вопроса о включении их в соответствующий реестр, НКО и физлицам-иноагентам, работающим в России в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности РФ, будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
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