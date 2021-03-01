https://ria.ru/20210301/immunostimulyatory-1599437994.html

Врач посоветовала не применять иммуностимуляторы при ОРВИ

Врач посоветовала не применять иммуностимуляторы при ОРВИ

Человеку, заболевшему ОРВИ, не нужны иммуностимуляторы, считает главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог депздрава Москвы Дарья Фомина. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:28

2021-03-01T14:28

2021-03-01T14:28

орви

иммунитет

москва

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Человеку, заболевшему ОРВИ, не нужны иммуностимуляторы, считает главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог депздрава Москвы Дарья Фомина."Я считаю, что и при ОРВИ не очень надо получать препараты, которые повышают иммунитет", - сказала она на круглом столе "Иммунитет во время пандемии. Как защититься от вирусов?", комментируя мнение о том, что при ОРВИ надо принимать препараты, повышающие иммунитет.По ее словам, увлеченность иммуномодуляторами, иммуностимуляторами не имеет ничего общего со схемами лечения, этот миф активно развенчивается.

https://ria.ru/20210105/immunitet-1592048067.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

орви, иммунитет, москва, общество