https://ria.ru/20210301/gosduma-1599411312.html

В Госдуме призвали наказать браконьеров, убивших лосиху под Тверью

В Госдуме призвали наказать браконьеров, убивших лосиху под Тверью

Глава Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов настаивает на лишении свободы браконьеров, жестоко убивших лосиху в Тверской области,... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:38

2021-03-01T12:38

2021-03-01T12:38

госдума рф

владимир бурматов

тверская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156066/17/1560661714_0:108:2986:1788_1920x0_80_0_0_3d4b93ad4b0f14b1a391e46341648aa8.jpg

МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Глава Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов настаивает на лишении свободы браконьеров, жестоко убивших лосиху в Тверской области, соответствующие запросы парламентарий направил в МВД и прокуратуру."В Тверской области браконьеры зверски убили лосиху. Они ее задушили. Руками. Перед этим загнали снегоходами... Мы подключились. Запросы направлены в МВД и прокуратуру", - написал Бурматов на своей странице в Instagram в понедельник. Он добавил, что браконьеров уже нашли и доставили в отделение, ведется допрос."Я считаю, что это сразу несколько статей Уголовного кодекса: "Жестокое обращение с животными" и "Незаконная охота". Организованная группа лиц. Предварительный сговор. Лет пять тюрьмы навскидку", - отметил глава комитета.

https://ria.ru/20210228/brakonery-1599323331.html

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, владимир бурматов, тверская область, происшествия