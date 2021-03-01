https://ria.ru/20210301/gosduma-1599411312.html
В Госдуме призвали наказать браконьеров, убивших лосиху под Тверью
В Госдуме призвали наказать браконьеров, убивших лосиху под Тверью
Глава Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов настаивает на лишении свободы браконьеров, жестоко убивших лосиху в Тверской области,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:38
2021-03-01T12:38
2021-03-01T12:38
госдума рф
владимир бурматов
тверская область
происшествия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Глава Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов настаивает на лишении свободы браконьеров, жестоко убивших лосиху в Тверской области, соответствующие запросы парламентарий направил в МВД и прокуратуру."В Тверской области браконьеры зверски убили лосиху. Они ее задушили. Руками. Перед этим загнали снегоходами... Мы подключились. Запросы направлены в МВД и прокуратуру", - написал Бурматов на своей странице в Instagram в понедельник. Он добавил, что браконьеров уже нашли и доставили в отделение, ведется допрос."Я считаю, что это сразу несколько статей Уголовного кодекса: "Жестокое обращение с животными" и "Незаконная охота". Организованная группа лиц. Предварительный сговор. Лет пять тюрьмы навскидку", - отметил глава комитета.
https://ria.ru/20210228/brakonery-1599323331.html
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госдума рф, владимир бурматов, тверская область, происшествия