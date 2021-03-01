https://ria.ru/20210301/gosdep-1599524125.html

Госдеп назвал ситуацию с Навальным "срочным вопросом"

Госдеп назвал ситуацию с Навальным "срочным вопросом"

США рассматривают ситуацию с Алексеем Навальным как срочный приоритет, находятся в тесной координации с Евросоюзом по тому, какие шаги предпринять в отношении... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T23:45

2021-03-01T23:45

2021-03-01T23:45

россия

европейский суд по правам человека

евросоюз

алексей навальный

государственный департамент сша

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. США рассматривают ситуацию с Алексеем Навальным как срочный приоритет, находятся в тесной координации с Евросоюзом по тому, какие шаги предпринять в отношении России, заявил в понедельник журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что Вашингтон в координации с ЕС планирует объявить о санкциях против РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным на этой неделе."Мы работали над этим как над срочной проблемой. Мы осознаем, что это вопрос, по которому мы должны продолжать говорить с единых позиций… Я не стал бы задавать какие-то временные рамки по этому поводу, кроме того, чтобы отметить, что мы рассматриваем это как безотлагательный приоритет", - сказал он.По его словам, США тесно координируются с "партнерами в ЕС и другими странами-единомышленниками" по поводу вопроса соблюдения прав человека в России, включая дело Навального и других задержанных."Ничто из того, что мы делаем, не станет сюрпризом для ЕС, и наоборот", - добавил Прайс.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.

https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599502222.html

https://ria.ru/20210226/navalnyy-1599020485.html

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россия, европейский суд по правам человека, евросоюз, алексей навальный, государственный департамент сша, сша, в мире