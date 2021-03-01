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Госдеп назвал ситуацию с Навальным "срочным вопросом"
Госдеп назвал ситуацию с Навальным "срочным вопросом"
США рассматривают ситуацию с Алексеем Навальным как срочный приоритет, находятся в тесной координации с Евросоюзом по тому, какие шаги предпринять в отношении... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T23:45
2021-03-01T23:45
россия
европейский суд по правам человека
евросоюз
алексей навальный
государственный департамент сша
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. США рассматривают ситуацию с Алексеем Навальным как срочный приоритет, находятся в тесной координации с Евросоюзом по тому, какие шаги предпринять в отношении России, заявил в понедельник журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что Вашингтон в координации с ЕС планирует объявить о санкциях против РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным на этой неделе."Мы работали над этим как над срочной проблемой. Мы осознаем, что это вопрос, по которому мы должны продолжать говорить с единых позиций… Я не стал бы задавать какие-то временные рамки по этому поводу, кроме того, чтобы отметить, что мы рассматриваем это как безотлагательный приоритет", - сказал он.По его словам, США тесно координируются с "партнерами в ЕС и другими странами-единомышленниками" по поводу вопроса соблюдения прав человека в России, включая дело Навального и других задержанных."Ничто из того, что мы делаем, не станет сюрпризом для ЕС, и наоборот", - добавил Прайс.Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.
https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599502222.html
https://ria.ru/20210226/navalnyy-1599020485.html
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россия, европейский суд по правам человека, евросоюз, алексей навальный, государственный департамент сша, сша, в мире

Госдеп назвал ситуацию с Навальным "срочным вопросом"

23:45 01.03.2021
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. США рассматривают ситуацию с Алексеем Навальным как срочный приоритет, находятся в тесной координации с Евросоюзом по тому, какие шаги предпринять в отношении России, заявил в понедельник журналистам официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что Вашингтон в координации с ЕС планирует объявить о санкциях против РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным на этой неделе.
"Мы работали над этим как над срочной проблемой. Мы осознаем, что это вопрос, по которому мы должны продолжать говорить с единых позиций… Я не стал бы задавать какие-то временные рамки по этому поводу, кроме того, чтобы отметить, что мы рассматриваем это как безотлагательный приоритет", - сказал он.
По его словам, США тесно координируются с "партнерами в ЕС и другими странами-единомышленниками" по поводу вопроса соблюдения прав человека в России, включая дело Навального и других задержанных.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 19:17
CNN сообщил о планах США присоединиться к санкциям ЕС из-за Навального
"Ничто из того, что мы делаем, не станет сюрпризом для ЕС, и наоборот", - добавил Прайс.
Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал законным решение о замене Навальному условного срока реальным. Ему придется провести в колонии около двух с половиной лет. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека, хотя он присудил компенсации за домашний арест, которые были выплачены властями России.
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РоссияЕвропейский суд по правам человекаЕвросоюзАлексей НавальныйГосударственный департамент СШАСШАВ мире
 
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