https://ria.ru/20210301/germaniya-1599521424.html

В Германии не связывают "Северный поток — 2" с "делом Навального"

В Германии не связывают "Северный поток — 2" с "делом Навального"

Позиция ФРГ по "Северному потоку — 2" и ситуации с Алексеем Навальным остается неизменной, это разные вопросы, говорится в письменном ответе кабмина ФРГ на... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-01T22:41

2021-03-01T22:41

2021-03-02T00:18

игнат артеменко

россия

северный поток — 2

алексей навальный

евросоюз

ангела меркель

сша

украина

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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Позиция ФРГ по "Северному потоку — 2" и ситуации с Алексеем Навальным остается неизменной, это разные вопросы, говорится в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос, размещенный на сайте бундестага. Отвечая на вопрос о том, пыталось ли правительство ФРГ сделать вопрос завершения проекта "Северный поток — 2" частью дискуссии о санкциях в ответ на произошедшее с Навальным, кабмин отмечает, что Германия и ЕС ввели санкции после инцидента с Навальным и намерены и дальше "давать четкий сигнал" России по этому вопросу."Завершение "Северного потока — 2", проекта с участием более 100 европейских фирм, который соответствует действующему европейскому праву, который может внести вклад в покрытие спроса на газ в Западной и Восточной Европе, не зависит от этого. Позиция федерального правительства по этому вопросу известна, и она не изменилась", - заявили в кабмине.При этом на вопрос прокомментировать позицию правительства Австрии, которое выступает против увязки санкций Евросоюза в отношении России из-за Навального с проектом "Северный поток — 2", кабмин ФРГ отметил, что не оценивает позиции других стран ЕС, среди которых представлены разные мнения. "Есть только консенсус в неприятии нарушающего международное право вмешательства третьих сторон", - добавили в кабмине.О том, что инцидент с Навальным и "Северный поток — 2" должны рассматриваться как отдельные вопросы еще в сентябре 2020 года заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.Суд 20 февраля постановил, что Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

https://ria.ru/20210301/sanktsii-1599516386.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/sevpotok-1599511861.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/sevpotok-1599306904.html

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сша

украина

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игнат артеменко, россия, северный поток — 2, алексей навальный, евросоюз, ангела меркель, сша, украина