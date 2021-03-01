https://ria.ru/20210301/gazoprovod-1599413884.html

Wintershall надеется на скорый ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию

Wintershall надеется на скорый ввод "Северного потока — 2" в эксплуатацию

Wintershall Dea надеется, что "Северный поток — 2" будет введен в эксплуатацию как можно быстрее, он необходим Европе, сказал член правления Wintershall Dea,... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:48

2021-03-01T12:48

2021-03-01T12:48

россия

uniper

международный дискуссионный клуб "валдай"

северный поток — 2

wintershall

балтийское море

газпром

shell

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Wintershall Dea надеется, что "Северный поток — 2" будет введен в эксплуатацию как можно быстрее, он необходим Европе, сказал член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты Тило ВиландПо словам Виланда, поставки газа из России являются основой энергетики Европы, так останется и в будущем.Виланд добавил, что "Северный поток — 2" поможет увеличить ликвидность на рынке, укрепит устойчивость европейской инфраструктуры, обеспечит стабильные цены на энергоносители."Северный поток — 2" будет иметь положительный эффект на оба аспекта - и конкурентоспособность ЕС, а также энергетическую безопасность ЕС в среднесрочной и долгосрочной перспективе", - отметил он.По его словам, благодаря "Северному потоку — 2" Европа может обеспечить поставки газа с Ямала и будет достаточная вместимость, чтобы повысить их объемы. "В будущем, я уверен, российский газ не потеряет своего значения. И вот почему нам необходим "Северный поток — 2", - добавил Виланд."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.Во вторник Wintershall Dea сообщила, что завершила инвестиции в строительство "Северного потока — 2", направив в общей сложности на его финансирование 730 миллионов евро. В 2020 году о полном завершении своих обязательств по финансированию "Северного потока — 2" заявляли в OMV и Shell, при этом австрийская OMV указывала, что в рамках кредита инвестировала в проект 730 миллионов евро. Все иностранные партнеры по проекту "Северный поток — 2" направляли финансирование на его строительство синхронно, по запросу Nord Stream 2 AG.

https://ria.ru/20210228/potok-1599315023.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

россия

балтийское море

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россия, uniper, международный дискуссионный клуб "валдай", северный поток — 2, wintershall, балтийское море, газпром, shell, в мире