https://ria.ru/20210301/gasparyan-1599421762.html

Глава Генштаба Армении не пришел на заседание Совбеза

Глава Генштаба Армении не пришел на заседание Совбеза

Начальник генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян, отставки которого добивается премьер Никол Пашинян, не пришел на заседание Совбеза, хотя был... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:35

2021-03-01T13:35

2021-03-01T13:41

оник гаспарян

никол пашинян

армен саркисян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 1 мар - РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян, отставки которого добивается премьер Никол Пашинян, не пришел на заседание Совбеза, хотя был проинформирован о его проведении, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе кабмина.На заседании Совбеза, которое прошло в понедельник под председательством Пашиняна, было принято обращение к президенту Армении Армену Саркисяну с просьбой удовлетворить предложение премьера и уволить начальника генштаба.В воскресенье депутат от правящей парламентской фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян заявил "о наличии оснований" для импичмента президента Армена Саркисяна, после того как тот не утвердил отставку начальника генштаба Оника Гаспаряна. Ранее в администрации президента сообщили, что Саркисян вернул Пашиняну с возражениями проект указа об отставке начальника генштаба. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы генштаба.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210301/pashinyan-1599414049.html

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оник гаспарян, никол пашинян, армен саркисян, армения, в мире