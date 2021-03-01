Глава Генштаба Армении не пришел на заседание Совбеза
13:35 01.03.2021 (обновлено: 13:41 01.03.2021)
© Фото : Аппарат Премьер-министра Республики АрменияНикол Пашинян на заседании совбеза Армении по вопросам внутренней и внешней безопасности
ЕРЕВАН, 1 мар - РИА Новости. Начальник генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян, отставки которого добивается премьер Никол Пашинян, не пришел на заседание Совбеза, хотя был проинформирован о его проведении, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе кабмина.
На заседании Совбеза, которое прошло в понедельник под председательством Пашиняна, было принято обращение к президенту Армении Армену Саркисяну с просьбой удовлетворить предложение премьера и уволить начальника генштаба.
"Начальника генерального штаба на заседании совета не было. Хотя он был проинформирован", - сказал собеседник агентства.
В воскресенье депутат от правящей парламентской фракции "Мой шаг" Ваагн Овакимян заявил "о наличии оснований" для импичмента президента Армена Саркисяна, после того как тот не утвердил отставку начальника генштаба Оника Гаспаряна. Ранее в администрации президента сообщили, что Саркисян вернул Пашиняну с возражениями проект указа об отставке начальника генштаба. Там отметили, что "обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит конституции". Пашинян заявил, что повторно потребует отставки главы генштаба.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.