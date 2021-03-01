https://ria.ru/20210301/gagarin-1599407223.html

Водитель Гагарина рассказал о секретных поездках первого космонавта

Водитель Гагарина рассказал о секретных поездках первого космонавта

Бывший начальник гаража Центра подготовки космонавтов Исфат Миннизянов рассказал о секретных поездках Юрия Гагарина. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T12:17

2021-03-01T12:17

2021-03-01T16:01

хочу стать космонавтом

центр подготовки космонавтов

международная космическая станция (мкс)

ркк "энергия"

кпсс

юрий гагарин (космонавт)

общество

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший начальник гаража Центра подготовки космонавтов Исфат Миннизянов рассказал о секретных поездках Юрия Гагарина.На вопрос, не боялся ли первый космонавт ДТП или покушений, Миннизянов ответил, что, как военный, всегда был начеку.После полета правительство подарило Гагарину личную машину — черную "Волгу М-21" недавно появившейся второй серии. Позже у него появилась служебная машина этой же модели, но уже третьей серии.Сейчас она находится в одном из корпусов Центра подготовки космонавтов рядом с тренажерами российского сегмента Международной космической станции, на которых космонавты готовятся к управлению кораблями и модулями. Личный автомобиль Гагарина стоит под специальным стеклянным куполом возле дома-музея родителей космонавта в Смоленской области.В 2021 году исполняется 60 лет полету Юрия Гагарина в космос.

https://ria.ru/20210114/mks-1592953258.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), ркк "энергия", кпсс, юрий гагарин (космонавт), общество