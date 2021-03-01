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Водитель Гагарина рассказал о секретных поездках первого космонавта
Водитель Гагарина рассказал о секретных поездках первого космонавта
Бывший начальник гаража Центра подготовки космонавтов Исфат Миннизянов рассказал о секретных поездках Юрия Гагарина. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T12:17
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хочу стать космонавтом
центр подготовки космонавтов
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший начальник гаража Центра подготовки космонавтов Исфат Миннизянов рассказал о секретных поездках Юрия Гагарина.На вопрос, не боялся ли первый космонавт ДТП или покушений, Миннизянов ответил, что, как военный, всегда был начеку.После полета правительство подарило Гагарину личную машину — черную "Волгу М-21" недавно появившейся второй серии. Позже у него появилась служебная машина этой же модели, но уже третьей серии.Сейчас она находится в одном из корпусов Центра подготовки космонавтов рядом с тренажерами российского сегмента Международной космической станции, на которых космонавты готовятся к управлению кораблями и модулями. Личный автомобиль Гагарина стоит под специальным стеклянным куполом возле дома-музея родителей космонавта в Смоленской области.В 2021 году исполняется 60 лет полету Юрия Гагарина в космос.
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центр подготовки космонавтов, международная космическая станция (мкс), ркк "энергия", кпсс, юрий гагарин (космонавт), общество

Водитель Гагарина рассказал о секретных поездках первого космонавта

12:17 01.03.2021 (обновлено: 16:01 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Юрий АбрамочкинЛетчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин в салоне автомобиля
Летчик-космонавт, Герой Советского Союза Юрий Гагарин в салоне автомобиля - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Бывший начальник гаража Центра подготовки космонавтов Исфат Миннизянов рассказал о секретных поездках Юрия Гагарина.

"При мне личным водителем Юрия Алексеевича был Борис Бабкин, но иногда я возил Гагарина. Выезды были служебными: в ЦК, в ОКБ-1 (ныне РКК "Энергия". — Прим. ред.). Мы не рассказывали о таких поездках, это была секретная информация. Но когда ехали по трассе, сотрудники Госавтоинспекции отдавали честь. Они знали, что это за машина и кто в ней может находиться", — приводятся его слова на сайте Центра подготовки космонавтов.

На вопрос, не боялся ли первый космонавт ДТП или покушений, Миннизянов ответил, что, как военный, всегда был начеку.
После полета правительство подарило Гагарину личную машину — черную "Волгу М-21" недавно появившейся второй серии. Позже у него появилась служебная машина этой же модели, но уже третьей серии.
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Сейчас она находится в одном из корпусов Центра подготовки космонавтов рядом с тренажерами российского сегмента Международной космической станции, на которых космонавты готовятся к управлению кораблями и модулями. Личный автомобиль Гагарина стоит под специальным стеклянным куполом возле дома-музея родителей космонавта в Смоленской области.
В 2021 году исполняется 60 лет полету Юрия Гагарина в космос.
 
Хочу стать космонавтомЦентр подготовки космонавтовМеждународная космическая станция (МКС)РКК "Энергия"КПССЮрий Гагарин (космонавт)Общество
 
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