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СК попросил продлить срок ареста Фургалу
СК попросил продлить срок ареста Фургалу
Следствие просит до начала лета продлить срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в причастности к убийствам, сообщила РИА... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:12
2021-03-01T16:27
россия
сизо лефортово
москва
хабаровский край
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следствие просит до начала лета продлить срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в причастности к убийствам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская."В суд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 8 июня", - сказала она.Дата его рассмотрения пока не назначена. Фургала должны будут привезти в суд для личного участия в заседании.Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.
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россия, сизо лефортово, москва, хабаровский край, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК попросил продлить срок ареста Фургалу

16:12 01.03.2021 (обновлено: 16:27 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следствие просит до начала лета продлить срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в причастности к убийствам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская.
"В суд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 8 июня", - сказала она.
Дата его рассмотрения пока не назначена. Фургала должны будут привезти в суд для личного участия в заседании.
Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 05:07
Фургал заявил, что не получил ни одной праздничной телеграммы
 
РоссияСИЗО ЛефортовоМоскваХабаровский крайУголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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