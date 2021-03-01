https://ria.ru/20210301/furgal-1599456128.html

СК попросил продлить срок ареста Фургалу

СК попросил продлить срок ареста Фургалу

Следствие просит до начала лета продлить срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в причастности к убийствам, сообщила РИА... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:12

2021-03-01T16:12

2021-03-01T16:27

россия

сизо лефортово

москва

хабаровский край

уголовное дело сергея фургала

сергей фургал

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Следствие просит до начала лета продлить срок ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в причастности к убийствам, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Софинская."В суд поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей до 8 июня", - сказала она.Дата его рассмотрения пока не назначена. Фургала должны будут привезти в суд для личного участия в заседании.Фургала задержали 9 июля 2020 года, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-е годы. Губернатора увезли в Москву и заключили в СИЗО "Лефортово", а вскоре президент уволил его. СК РФ обвиняет Фургала в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова и покушения на бизнесмена Александра Смольского. Виновным он себя не признает.

https://ria.ru/20210228/telegrammy-1599280944.html

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россия, сизо лефортово, москва, хабаровский край, уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, следственный комитет россии (ск рф), происшествия