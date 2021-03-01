https://ria.ru/20210301/fotovystavka-1599420573.html

Фотовыставка о женщинах столичной промышленности открылась в Москве

Фотовыставка о женщинах столичной промышленности открылась в Москве

В первый день весны на двух бульварах Москвы – Чистопрудном и Никитском – открылась фотовыставка, посвященная сотрудницам столичных промышленных предприятий,... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:17

2021-03-01T13:17

2021-03-01T13:33

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В первый день весны на двух бульварах Москвы – Чистопрудном и Никитском – открылась фотовыставка, посвященная сотрудницам столичных промышленных предприятий, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Выставка, приуроченная к Международному женскому дню, расскажет о девушках разных профессий: от модельера-конструктора и мастера швейного цеха до фрезеровщика, монтажника и даже летчика-инструктора. Посетители выставки узнают об их увлечениях и хобби, а также почему они выбрали именно эту работу."Этой весной мы продолжаем знакомить горожан с работой столичных промышленников. В общей сложности в фотопроекте приняли участие более 60 сотрудниц московских производств из разных отраслей промышленности: от пищевой отрасли до "оборонки". Среди них представительницы Карачаровского механического завода, Московского эндокринного завода, холдинга "Традиция-К", косметической фабрики "Свобода" и других предприятий. Выставка - еще одна возможность поздравить женщин с праздником", – сказал руководитель департамента Александр Прохоров.Фотоистории сотрудниц столичных фабрик и заводов будут представлены на новой городской выставке в течение марта 2021 года, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20210226/moskva-1599043469.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва