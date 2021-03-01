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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210301/fotovystavka-1599420573.html
Фотовыставка о женщинах столичной промышленности открылась в Москве
Фотовыставка о женщинах столичной промышленности открылась в Москве
В первый день весны на двух бульварах Москвы – Чистопрудном и Никитском – открылась фотовыставка, посвященная сотрудницам столичных промышленных предприятий,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:17
2021-03-01T13:33
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В первый день весны на двух бульварах Москвы – Чистопрудном и Никитском – открылась фотовыставка, посвященная сотрудницам столичных промышленных предприятий, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Выставка, приуроченная к Международному женскому дню, расскажет о девушках разных профессий: от модельера-конструктора и мастера швейного цеха до фрезеровщика, монтажника и даже летчика-инструктора. Посетители выставки узнают об их увлечениях и хобби, а также почему они выбрали именно эту работу."Этой весной мы продолжаем знакомить горожан с работой столичных промышленников. В общей сложности в фотопроекте приняли участие более 60 сотрудниц московских производств из разных отраслей промышленности: от пищевой отрасли до "оборонки". Среди них представительницы Карачаровского механического завода, Московского эндокринного завода, холдинга "Традиция-К", косметической фабрики "Свобода" и других предприятий. Выставка - еще одна возможность поздравить женщин с праздником", – сказал руководитель департамента Александр Прохоров.Фотоистории сотрудниц столичных фабрик и заводов будут представлены на новой городской выставке в течение марта 2021 года, уточняется в сообщении.
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александр прохоров, москва

Фотовыставка о женщинах столичной промышленности открылась в Москве

13:17 01.03.2021 (обновлено: 13:33 01.03.2021)
 
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Фотовыставка, посвященная сотрудницам столичных промышленных предприятий
Фотовыставка, посвященная сотрудницам столичных промышленных предприятий - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В первый день весны на двух бульварах Москвы – Чистопрудном и Никитском – открылась фотовыставка, посвященная сотрудницам столичных промышленных предприятий, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Выставка, приуроченная к Международному женскому дню, расскажет о девушках разных профессий: от модельера-конструктора и мастера швейного цеха до фрезеровщика, монтажника и даже летчика-инструктора. Посетители выставки узнают об их увлечениях и хобби, а также почему они выбрали именно эту работу.
Москва-сити - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 10:10Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве открыли горячую линию по поддержке промышленных предприятий
"Этой весной мы продолжаем знакомить горожан с работой столичных промышленников. В общей сложности в фотопроекте приняли участие более 60 сотрудниц московских производств из разных отраслей промышленности: от пищевой отрасли до "оборонки". Среди них представительницы Карачаровского механического завода, Московского эндокринного завода, холдинга "Традиция-К", косметической фабрики "Свобода" и других предприятий. Выставка - еще одна возможность поздравить женщин с праздником", – сказал руководитель департамента Александр Прохоров.
Фотоистории сотрудниц столичных фабрик и заводов будут представлены на новой городской выставке в течение марта 2021 года, уточняется в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
 
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