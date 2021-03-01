https://ria.ru/20210301/format-1599438110.html

Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона

Дегтярев внедряет новый формат заседаний для правительства региона

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев внедряет новый формат выездных заседаний для правительства региона, первое состоялось в понедельник в районе... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T14:27

2021-03-01T14:27

2021-03-01T15:52

хабаровский край

дальний восток

михаил дегтярев

синергия

малайзия

солнечный район

политика

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ХАБАРОВСК, 1 мар - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев внедряет новый формат выездных заседаний для правительства региона, первое состоялось в понедельник в районе имени Лазо."Даем начало новой традиции - проведению выездных расширенных заседаний правительства Хабаровского края. Первым стал район имени Лазо. Больше возможностей для обмена опытом, живого общения муниципальных глав и министров региона. Синергия, которая призвана сделать жизнь в Хабаровском крае лучше", - написал Дегтярев в своем Telegram-канале.Как уточнили в правительстве региона, нынешний глава края закладывает новые традиции. "Подобного в практике никогда не было, чтобы в один район съезжались одновременно представители власти всех 17 районов", - пояснили в ведомстве. Выездной формат ежемесячно поддержит практику "знакомств". Главы районов и руководители министерств и ведомств будут изучать край, в котором работают не по карте, а через такие совещания.В новом формате выездных заседаний было положено начало еще одной полезной для муниципалитетов традиции – приезжать в гости с подарками принимающей стороне. В этот раз глава Комсомольского района Александр Коломыцев, возглавляющий Совет глав муниципальных образований, презентовал своему коллеге из района имени Лазо Павлу Сторожуку проектно-сметную документацию для строительства здания административно-культурного центра. В ходе выездного заседания рассматривались два основных вопроса – социально-экономические итоги 2020 года и исполнение краевого бюджета."Особое внимание прошу уделить стройкам. В 2021 году предусмотрено строительство 94 объектов, из которых 30 - для муниципальных нужд. К вводу запланирован 41 объект, в том числе 6 детских садов. Обращаю особое внимание на "долги" 2020 года. Не были введены в эксплуатацию: школа в Найхине; теннисные корты в Троицком; пристройка к зданию школы в Бриакане; физкультурно-оздоровительный комплекс в Вяземском; водозабор в Многовершинном. "Долги" надо отдавать", – сказал, обращаясь к участникам расширенного заседания правительства, Дегтярев.Кроме того, в понедельник глава региона посетил два предприятия лесоперерабатывающего комплекса в районе имени Лазо. Он заявил о готовности поддерживать добросовестные компании. Первым стало ООО "Лесное" в рабочем поселке Переяславка. Предприятие работает с сентября 2012 года. По словам директора общества Виктора Мейлуса, предприятие может перерабатывать около 170 тысяч кубометров древесины ежегодно. Однако для этого не хватает лесозаготовительной базы. В случае расширения лесозаготовительных участков предприятие готово увеличить численность персонала с 80 до 300 человек."В течение определенного промежутка времени конкурсы на распределение лесозаготовительных участков в Хабаровском крае не проводились. Поручил эту работу возобновить. Ближайшие конкурсы состоятся в мае и июне. Краевой комитет лесного хозяйства будет распределять деляны в Вяземском, имени Лазо и имени П. Осипенко районах", - сказал Дегтярев.Вторым предприятием, на котором побывал глава региона, стало ООО "Римбунан Хиджау МДФ" в поселке Хор. Производство – заготовку и переработку древесины – развивают собственники из Малайзии с 1997 года. В группу компаний также входят ООО "Римбунан Хиджау ДВ" (поселок Сукпай района им. Лазо), ООО "Римбунан Хиджау Интернешнл" (поселок Горин Солнечного района) и ЗАО "Форист Старма" (Комсомольск-на-Амуре, поселок Сизиман Ванинского района). Общий объем аренды лесных участков составляет 2,063 миллиона кубометров.В прошлом году предприятие завершило реализацию приоритетного инвестиционного проекта в области освоение лесов "Завод по производству древесноволокнистых плит МДФ/ТХДФ". Инвестиции оцениваются в 5,5 миллиарда рублей. Но с сентября 2019 года производство плиты МДФ приостановлено в связи со снижением спроса на продукцию.Врио губернатора края подчеркнул, что эти вопросы требуют детальной проработки за столом переговоров, привлечения региональных профильных министерств. Одним из вариантов поддержки может стать привлечение крупных изготовителей мебели к сотрудничеству с единственным на Дальнем Востоке заводом, выпускающим плиту МДФ.

https://ria.ru/20210301/plan-1599418448.html

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дальний восток

малайзия

солнечный район

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дальний восток, михаил дегтярев, синергия, малайзия, солнечный район, политика