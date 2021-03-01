https://ria.ru/20210301/film-1599370696.html

"Душа" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм"

"Душа" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм"

"Золотой глобус" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм" завоевала картина "Душа" (Soul) от Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures, 78-я... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T05:55

2021-03-01T05:55

2021-03-01T07:32

культура

pixar

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579088052_183:0:3824:2048_1920x0_80_0_0_f77c219a0c1856479a495203171d5c71.jpg

ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. "Золотой глобус" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм" завоевала картина "Душа" (Soul) от Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures, 78-я церемония вручения награды транслируется на телеканале NBC.По сюжету мультфильма, всю жизнь мечтавший выступать в джазовом ансамбле школьный учитель музыки Джо Гарднер успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы, но, возвращаясь домой, падает в люк и умирает. Теперь Джо должен отправиться в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.За награду "Золотой глобус" в анимации также боролись "Семейка Крудс 2", "Вперед", "Путешествие на Луну" и "Легенда о волках" ирландской анимационной студии Cartoon Saloon."Золотой глобус" считается одной из самых престижных кинонаград в США и мире, премия вручается с 1944 года за достижения в кино и телевидении.78-ая церемония вручения "Золотых глобусов" из-за пандемии коронавируса проходит в полувиртуальном формате и транслируется сразу с двух площадок – из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.

https://ria.ru/20210224/dikaprio-1598403855.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

pixar, сша, в мире