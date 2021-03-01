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"Душа" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм"
"Душа" завоевал "Золотой глобус" в категории "Лучший анимационный фильм"
"Золотой глобус" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм" завоевала картина "Душа" (Soul) от Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures, 78-я... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T05:55
2021-03-01T05:55
2021-03-01T07:32
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. "Золотой глобус" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм" завоевала картина "Душа" (Soul) от Pixar Animation Studios и Walt Disney Pictures, 78-я церемония вручения награды транслируется на телеканале NBC.По сюжету мультфильма, всю жизнь мечтавший выступать в джазовом ансамбле школьный учитель музыки Джо Гарднер успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы, но, возвращаясь домой, падает в люк и умирает. Теперь Джо должен отправиться в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.За награду "Золотой глобус" в анимации также боролись "Семейка Крудс 2", "Вперед", "Путешествие на Луну" и "Легенда о волках" ирландской анимационной студии Cartoon Saloon."Золотой глобус" считается одной из самых престижных кинонаград в США и мире, премия вручается с 1944 года за достижения в кино и телевидении.78-ая церемония вручения "Золотых глобусов" из-за пандемии коронавируса проходит в полувиртуальном формате и транслируется сразу с двух площадок – из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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pixar, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости.
"Золотой глобус" в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм" завоевала картина "Душа" (Soul) от Pixar
Animation Studios и Walt Disney Pictures, 78-я церемония вручения награды транслируется на телеканале NBC
.
По сюжету мультфильма, всю жизнь мечтавший выступать в джазовом ансамбле школьный учитель музыки Джо Гарднер успешно проходит прослушивание у известной клубной певицы, но, возвращаясь домой, падает в люк и умирает. Теперь Джо должен отправиться в Великое После, но он сбегает с идущего в вечность эскалатора и случайно попадает в Великое До, где у будущих людей зарождаются увлечения, мечты и интересы. Джо становится наставником упрямой души 22, которая уже много веков не может найти свою искру и отправиться на Землю.
За награду "Золотой глобус" в анимации также боролись "Семейка Крудс 2", "Вперед", "Путешествие на Луну" и "Легенда о волках" ирландской анимационной студии Cartoon Saloon.
"Золотой глобус" считается одной из самых престижных кинонаград в США и мире, премия вручается с 1944 года за достижения в кино и телевидении.
78-ая церемония вручения "Золотых глобусов" из-за пандемии коронавируса проходит в полувиртуальном формате и транслируется сразу с двух площадок – из Лос-Анджелеса и Нью-Йорка.